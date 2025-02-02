روبيو: النفوذ الصيني المتزايد في قناة بنما يشكل تهديدًا خطيرا

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، بأن الوزير ماركو روبيو أبلغ الرئيس البنمي، خوسيه راؤول مولينو، بأن الرئيس دونالد ترامب يعتبر أن النفوذ الصيني المتزايد في قناة بنما يشكل تهديدًا، ويستدعي اتخاذ تغييرات فورية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين روبيو ومولينو في العاصمة البنمية، حيث ناقشا المخاوف المتعلقة بالشركات الصينية وتأثيرها المحتمل على وصول السفن الأمريكية إلى القناة، بالإضافة إلى قضايا الهجرة في المنطقة.

ومن جانبه، أكد الرئيس مولينو أن سيادة بنما على القناة غير قابلة للتفاوض، مشددًا على أن القناة ستظل تحت الإدارة البنمية.

كما أشار إلى أنه لن يتم تجديد العقد مع الصين المتعلق بمشروع طريق الحرير.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، حيث تسعى واشنطن إلى الحد من النفوذ الصيني في مناطق استراتيجية مثل قناة بنما.