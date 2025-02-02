قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير شؤون إسرائيلية: تل أبيب تشعل الضفة لإرضاء اليمين المتطرف
مساعد وزير الخارجية يستقبل نائب المديرة التنفيذية ومدير عمليات برنامج الغذاء العالمي
خبير علاقات دولية: نتنياهو انتهى سياسيًا ويحاول إنقاذ مستقبله بإشعال الضفة
صدى البلد ينعى الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق
محافظ شمال سيناء: تهجير الفلسطينيين لمصر خط أحمر.. ورفح الجديدة للمصريين
حسام بدراوي: التعليم سياسة دولة وليس نهج حكومة
برنامج الغذاء العالمي يبحث دور مصر في دعم المساعدات المقدمة لغزة والسودان
هما اللي يخافوا مننا.. بن شرقي: مش خايف من ميسي ولا انتر ميامي
رد فعل صادم من جوارديولا تعقيبا على الخسارة المذلة أمام آرسنال
إعلام سوري: الاحتلال ينسحب من مواقع سيطر عليها سابقا بريف القنيطرة
أستاذ قانون: نتنياهو يماطل لتجنب المرحلة الثانية من الهدنة
تنازلت عن مستحقاتي المالية للريان.. بن شرقي: الحمد لله على نعمة الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

صناعة النواب: الحوار الوطني خطوة لتعزيز الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة

النائبة إيفلين متي
النائبة إيفلين متي
حسن رضوان

أكدت إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن لقاء رئيس الوزراء مع المسؤولين عن الحوار الوطني يُمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الحكومة وكافة الأطراف المعنية، مشيرة إلى أن الحوار يمثل فرصة ذهبية لدعم القطاع الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات.

وأوضحت “متي”  لـصدى البلد، أن الصناعة الوطنية تُعد قاطرة التنمية، ويجب أن تكون محورًا رئيسيًا في أجندة الحوار الوطني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت على سلاسل الإمداد والاستثمارات الصناعية.

تخفيف الأعباء عن المستثمرين

وشددت على ضرورة تقديم مقترحات واضحة لدعم الصناعة المحلية، تشمل تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، وزيادة الحوافز للقطاع الإنتاجي، مما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

ودعت إلى ضرورة مناقشة سبل تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، باعتباره ركيزة أساسية للنهوض بالصناعة، مؤكدة أن تعزيز التعاون بين الحكومة والمصنعين والمستثمرين من خلال الحوار الوطني سيحقق نتائج ملموسة تدعم الاقتصاد الوطني.

وأكدت أن لجنة الصناعة ستواصل العمل على متابعة نتائج الحوار الوطني، لضمان تنفيذ توصياته بشكل يُسهم في تعزيز القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

مجلس النواب الحوار الوطني النائبة إيفلين متي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خصم 50%.. WE تفاجئ الملايين بهذا القرار

خصم 50%.. WE تفاجئ الملايين بهذا القرار

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2025 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2025 بالاسم ورقم الجلوس| رابط مباشر

الطماطم

كلها بكتيريا.. تخزين الطماطم بهذه الطريقة يصيبك بمرض خطير

محافظ القاهرة

بعد إعلانها.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الرسمي بمحافظة القاهرة

نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم القاهرة .. ترقبوها هنا

وزير التعليم

بالأسماء.. حركة تغييرات مفاجئة لمديري ووكلاء المديريات التعليمية بالمحافظات

الاهلي

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مباراة مودرن سبورت والأهلي

متحدث الحكومة

قريبا.. حزمة دعم جديدة للأسر الأكثر احتياجًا وزيادة في المعاشات والمرتبات

ترشيحاتنا

محافظ الإسكندرية أحمد خالد

توجيهات برفع الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين علي حرم الطريق العام بالإسكندرية

حنطور

ضبط محتويات 30 عربة ومصادرة 3 عربات مخالفة بأسوان

جهود احتواء حريق بأحد الفنادق باسوان

بسبب نشوب حريق.. محافظ أسوان يوجه باتخاذ الإجراءات ضد مالك أحد الفنادق

بالصور

صبا مبارك تستعرض أناقتها بملابس كاجوال| صور

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

دراما رمضان 2025..طرح بوسترات مسلسل قهوة المحطة| صور

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

ضبط 200 لتر زيت لسوء التخزين في حملة على المنشآت الغذائية بـ ههيا

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

كتاب ونقاد السينما تكرم الفائزين بجوائز الدولة

محمد فاضل
محمد فاضل
محمد فاضل

فيديو

موظف الأوبرا

قصة موظف الأوبرا .. حقيقة الورقة المنتشرة وكواليس القرار الصادم

صاحبة عقار المرج

صاحبة عقار المرج الآيل للسقوط: ماسورة شركة المياه رمتني في الشارع| فيديو

سوبر هيرو فيصل

تسلق 6 أدوار وأنقذ الأطفال .. سوبر هيرو فيصل يتحدي النيران

جثة سيدة - أرشيفية

شك في سلوكها.. تفاصيل مصرع سيدة عين شمس على يد زوجها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي ( 48 )

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الذكاء الاصطناعي .. سلاح تدمير غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر والقضية الفلسطينية .. موقف ثابت في مواجهة التحديات

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: مصر القوية لن تسمح بتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: صلابة الشعوب طريق النصر.. التهجير في عقول واهمة

المزيد