قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير شؤون إسرائيلية: تل أبيب تشعل الضفة لإرضاء اليمين المتطرف
مساعد وزير الخارجية يستقبل نائب المديرة التنفيذية ومدير عمليات برنامج الغذاء العالمي
خبير علاقات دولية: نتنياهو انتهى سياسيًا ويحاول إنقاذ مستقبله بإشعال الضفة
صدى البلد ينعى الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق
محافظ شمال سيناء: تهجير الفلسطينيين لمصر خط أحمر.. ورفح الجديدة للمصريين
حسام بدراوي: التعليم سياسة دولة وليس نهج حكومة
برنامج الغذاء العالمي يبحث دور مصر في دعم المساعدات المقدمة لغزة والسودان
هما اللي يخافوا مننا.. بن شرقي: مش خايف من ميسي ولا انتر ميامي
رد فعل صادم من جوارديولا تعقيبا على الخسارة المذلة أمام آرسنال
إعلام سوري: الاحتلال ينسحب من مواقع سيطر عليها سابقا بريف القنيطرة
أستاذ قانون: نتنياهو يماطل لتجنب المرحلة الثانية من الهدنة
تنازلت عن مستحقاتي المالية للريان.. بن شرقي: الحمد لله على نعمة الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد تعرضها لحادث سير مروع.. تطورات الحالة الصحية لابنه المنتصر بالله

ابنه المنتصر بالله
ابنه المنتصر بالله
قسم الفن

كشف الكاتب أكرم السعدني ، تفاصيل  الحالة الصحية  لابنه الفنان المنتصر بالله بعد تعرضها حادث سير مروع .

وكتب أكرم عبر صفحته على فيسبوك :" تم نقل سارة الي احد مستشفيات أكتوبر تم ولله الحمد التدخل الجراحي والطبي وخرجت ساره الي حضن الام السيده الفاضله عزيزه الاسم والصفه لتقوم بدورها في العطاء اللا متناهي "

المنتصر بالله

المنتصر بالله كان اسمه مميزاً تماماً مثل شخصيته، فمثلما اتخذ خط الكوميديا في فنه، هناك قصة كوميدية أصلا وراء تسميته بهذا الأسم، الذي اختاره والده عن قصد، حيث روى المنتصر بالله قديماً في إحدى لقاءاته الإعلامية قصة اسم المنتصر بالله وماذا فعل والده كي يطلق عليه هذا اللقب .

القصة تعود لأزمة عانى منها والد المنتصر بالله، فكان كلما يرزق بمولود ذكر يتوفى كما شاء القدر حيث توفي له 3 أبناء ذكور كان أسماهم جميعاً " عزت" ، فبدأ والد المنتصر بالله يشعر بالحزن المستمر ويتساءل عن سبب وفاة كل أولاده ويناجي ربه قائلاً:" يعني انا كل ماجيب ولد تاخده .. للدرجة دي بتحب ولادي؟".

وقال المنتصر بالله عن هذه القصة أن والده قال في مناجاته مع ربه :"طب أنا إذا جه ولد هحط اسمك فيه وبعدين خلف ولد سماه المعتز بالله وكان في ابن تاني جه، فقال إحنا كده انتصرنا فسمانى المنتصر بالله".

لم يكتف والد المنتصر بالله بتسمية أبنائه تلك الأسماء بل اختار نفس الألقاب للبنات أيضاً، حيث أن جميع أسماء أشقاء المنتصر بالله يحملون اسم الله، وهن المحفوظة بالله ونعمة الله، وإكرام الله، ثم مزح قائلاً في لقائه : "الوحيد اللي مجاش أعوذ بالله".

رحلة المنتصر بالله

حصل على بكالوريوس فنون مسرحية عام 1969 ثم ماجستير فنون مسرحية عام 1977، بدأ مشواره مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح عام 1970.

من المسلسلات التي عمل بها: "أبناء ولكن"، "أيام المنيرة"، "أنا وأنت وبابا في المشمش" ومن المسرحيات: "شارع محمد علي".

اعتبر أداؤه بالغ التميّز، فطبيعة الشخصيات التي جسدها عريضة للغاية إلا أنه يحسب على الكوميديا.

وفاة المنتصر بالله

في عام 2008، أصيب المنتصر بالله بجلطة في المخ، وتوفي يوم السبت 26 سبتمبر عام 2020 عن عمر 70 عامًا، بعد معاناة مع المرض استمرت 12 عامًا.

المنتصر بالله ابنه المنتصر بالله حادث ابنه المنتصر بالله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خصم 50%.. WE تفاجئ الملايين بهذا القرار

خصم 50%.. WE تفاجئ الملايين بهذا القرار

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2025 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2025 بالاسم ورقم الجلوس| رابط مباشر

الطماطم

كلها بكتيريا.. تخزين الطماطم بهذه الطريقة يصيبك بمرض خطير

محافظ القاهرة

بعد إعلانها.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الرسمي بمحافظة القاهرة

نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم القاهرة .. ترقبوها هنا

وزير التعليم

بالأسماء.. حركة تغييرات مفاجئة لمديري ووكلاء المديريات التعليمية بالمحافظات

الاهلي

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مباراة مودرن سبورت والأهلي

متحدث الحكومة

قريبا.. حزمة دعم جديدة للأسر الأكثر احتياجًا وزيادة في المعاشات والمرتبات

ترشيحاتنا

محاولات الانقاذ

لحظات مرعبة.. شاب يتسلق 10 طوابق لإنقاذ 3 أطفال في حريق شقة بفيصل

معلول وزوجته

المحبة فيكم خسارة.. هل تسبب منشور زوجة علي معلول في دعمه خلال المفاوضات مع الأهلي؟

زيزو وعلي معلول: ماذا يحدث داخل نادي الزمالك؟

زيزو وعلي معلول.. ماذا يحدث داخل نادي الزمالك؟

بالصور

صبا مبارك تستعرض أناقتها بملابس كاجوال| صور

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

دراما رمضان 2025..طرح بوسترات مسلسل قهوة المحطة| صور

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

ضبط 200 لتر زيت لسوء التخزين في حملة على المنشآت الغذائية بـ ههيا

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

كتاب ونقاد السينما تكرم الفائزين بجوائز الدولة

محمد فاضل
محمد فاضل
محمد فاضل

فيديو

موظف الأوبرا

قصة موظف الأوبرا .. حقيقة الورقة المنتشرة وكواليس القرار الصادم

صاحبة عقار المرج

صاحبة عقار المرج الآيل للسقوط: ماسورة شركة المياه رمتني في الشارع| فيديو

سوبر هيرو فيصل

تسلق 6 أدوار وأنقذ الأطفال .. سوبر هيرو فيصل يتحدي النيران

جثة سيدة - أرشيفية

شك في سلوكها.. تفاصيل مصرع سيدة عين شمس على يد زوجها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي ( 48 )

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الذكاء الاصطناعي .. سلاح تدمير غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر والقضية الفلسطينية .. موقف ثابت في مواجهة التحديات

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: مصر القوية لن تسمح بتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: صلابة الشعوب طريق النصر.. التهجير في عقول واهمة

المزيد