بعد تعرضها لحادث سير مروع.. تطورات الحالة الصحية لابنه المنتصر بالله

كشف الكاتب أكرم السعدني ، تفاصيل الحالة الصحية لابنه الفنان المنتصر بالله بعد تعرضها حادث سير مروع .

وكتب أكرم عبر صفحته على فيسبوك :" تم نقل سارة الي احد مستشفيات أكتوبر تم ولله الحمد التدخل الجراحي والطبي وخرجت ساره الي حضن الام السيده الفاضله عزيزه الاسم والصفه لتقوم بدورها في العطاء اللا متناهي "

المنتصر بالله

المنتصر بالله كان اسمه مميزاً تماماً مثل شخصيته، فمثلما اتخذ خط الكوميديا في فنه، هناك قصة كوميدية أصلا وراء تسميته بهذا الأسم، الذي اختاره والده عن قصد، حيث روى المنتصر بالله قديماً في إحدى لقاءاته الإعلامية قصة اسم المنتصر بالله وماذا فعل والده كي يطلق عليه هذا اللقب .

القصة تعود لأزمة عانى منها والد المنتصر بالله، فكان كلما يرزق بمولود ذكر يتوفى كما شاء القدر حيث توفي له 3 أبناء ذكور كان أسماهم جميعاً " عزت" ، فبدأ والد المنتصر بالله يشعر بالحزن المستمر ويتساءل عن سبب وفاة كل أولاده ويناجي ربه قائلاً:" يعني انا كل ماجيب ولد تاخده .. للدرجة دي بتحب ولادي؟".

وقال المنتصر بالله عن هذه القصة أن والده قال في مناجاته مع ربه :"طب أنا إذا جه ولد هحط اسمك فيه وبعدين خلف ولد سماه المعتز بالله وكان في ابن تاني جه، فقال إحنا كده انتصرنا فسمانى المنتصر بالله".

لم يكتف والد المنتصر بالله بتسمية أبنائه تلك الأسماء بل اختار نفس الألقاب للبنات أيضاً، حيث أن جميع أسماء أشقاء المنتصر بالله يحملون اسم الله، وهن المحفوظة بالله ونعمة الله، وإكرام الله، ثم مزح قائلاً في لقائه : "الوحيد اللي مجاش أعوذ بالله".

رحلة المنتصر بالله

حصل على بكالوريوس فنون مسرحية عام 1969 ثم ماجستير فنون مسرحية عام 1977، بدأ مشواره مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح عام 1970.

من المسلسلات التي عمل بها: "أبناء ولكن"، "أيام المنيرة"، "أنا وأنت وبابا في المشمش" ومن المسرحيات: "شارع محمد علي".

اعتبر أداؤه بالغ التميّز، فطبيعة الشخصيات التي جسدها عريضة للغاية إلا أنه يحسب على الكوميديا.

وفاة المنتصر بالله

في عام 2008، أصيب المنتصر بالله بجلطة في المخ، وتوفي يوم السبت 26 سبتمبر عام 2020 عن عمر 70 عامًا، بعد معاناة مع المرض استمرت 12 عامًا.