الأرصاد الجوية تكشف عن تفاصيل طقس الأيام القادمة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستظل أعلى من المعدلات الطبيعية يومي الإثنين والثلاثاء.

وأكدت أن العظمى في القاهرة الكبرى ستصل إلى 21 درجة مئوية خلال فترة النهار.

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية

وأوضحت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض، أن الشبورة المائية ستتكون في الصباح الباكر وتكون كثيفة في بعض المناطق، وستستمر حتى يوم الثلاثاء.

وأشارت إلى أن بداية من الأربعاء والخميس ستشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بسبب امتداد جوي سيؤدي إلى نشاط ملحوظ للرياح في معظم المحافظات، ما سيؤدي إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة وارتفاع الأمواج على البحر الأحمر.

أمطار على المحافظات

تابعت غانم أن درجات الحرارة ستنخفض عن المعدلات الطبيعية بدءًا من الأربعاء، حيث ستسجل العظمى في القاهرة الكبرى حوالي 17 درجة مئوية.

وأكدت أن هناك احتمالية لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مختلف المحافظات خلال هذه الفترة.