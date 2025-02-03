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دعاء الليلة الرابعة من شهر شعبان.. بـ15 كلمة تستيقظ على فرج مذهل
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء الليلة الرابعة من شهر شعبان.. بـ15 كلمة تستيقظ على فرج مذهل

دعاء الليلة الرابعة من شعبان
دعاء الليلة الرابعة من شعبان
أمل فوزي

بدأت رابع ليالي شهر شعبان الهجري منذ ساعات مع أذان مغرب اليوم الأحد، وحيث إنها من الأزمنة المباركة التي تجمع بركات عدة ومن ثم فهي محل دعاء الليلة الرابعة من شهر شعبان 2025 وهو أحد الأدعية المستجابة في ليالي شهر شعبان المبارك كما أنه أحد وصايا النبي -صلى الله عليه وسلم -، الذي حثنا على اغتنامه وتحري أوقات الإجابة ، وتزيد أهمية دعاء الليلة الرابعة من شهر شعبان 2025 ، لأنه من أذكار النوم وسُننه وكذلك من دعاء الليل المستجاب ومن أدعية شعبان ، ومن ثم فإن دعاء الليلة الرابعة من شهر شعبان 2025 قد يكون بوابة الفرج وتحقيق الأحلام والأمنيات المستحيلة ، فلا يمكن لعاقل أن يفوته ، وحيث إن لكل منا حاجة إن لم يكن حاجات فجميعنا نبحث عن تلك البوابة والمتمثلة في دعاء الليلة الرابعة من شهر شعبان 2025 الذي يمكن وصفه بأنه دعاء الفرج .

دعاء الليلة الرابعة من شهر شعبان 2025

قالت دار الإفتاء المصرية ، عن دعاء الليلة الرابعة من شهر شعبان 2025 ، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أوصى بتحري أوقات إجابة الدعاء ومنها دعاء الليل خاصة بالثلث الأخير، حيث التجلي الإلهي ، كما أنه -صلى الله عليه وسلم- حثنا على الدعاء في أي وكل وقت وبأي صيغة ،لأن الدعاء عبادة ، ينبغي عدم الاستهانة به أو إهماله في شهر شعبان الفضيل ، الذي قال عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ومن دعاء ليلة الرابع من شهر شعبان :«اسألك اللهم بقدرتك إن أصبحت بحزن فأمسيني بفرح وإن نمت على ضيق فأيقظني على فرج، وإن كنت بحاجة فلا تكلني إلى أحدٍ سواك».

دعاء ليلة 4 من شعبان

1. اسألك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء ألا تبق لي همًا ولا حزنًا ولا ضيقًا ولا سقمًا إلا فرجته.

2. اللهم يا كريم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطّلعًا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، اسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كلّ شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.

3. اللهم أنك لا تحمل نفسًا فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب.

4. اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى.

5. يا فارج الهمّ ويا كاشف الغم فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب يا رب العالمين.

6. يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد لك الحمد ولك الشكر على جميع النعم، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. اللهم يا حي يا قيوم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد.

7.يا رب يا رب يا رب.. اسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي مليء أركان عرشك.. يا مغيث اغثني .. يا مغيث اغثني.. يا مغيث اغثني.

8. اللهم اكشف عني وعن كل المسلمين كل شدة وضيق وكرب .

9. اللهم اسألك فرجًا قريبًا، وكف عني ما أطيق، وما لا أطيق.

10. اللهم ثبت علي عقلي وديني، وبك يا رب ثبت لي يقيني وارزقني رزقًا حلالًا يكفيني وأبعد عني شر من يؤذيني، ولا تحوجني لطبيب يداويني.

11. اللهم استرني على وجه الأرض، اللهم ارحمني في بطن الأرض، اللهم اغفر لي يوم العرض عليك، بسم الله الرحمن الرحيم طريقي و الرحمن رفيقي والرحيم يحرسني من كل شيء يلمسني.

12. اللهم يا مسهل الشديد و يا ملين الحديد و يا منجز الوعيد و يا من هو كل يوم في امر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق بك ادفع ما لا أطيق ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

13. اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي، أنت ثقتي ورجائي ، واجعل حسن ظني بك شفائي.

14. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.

15. اللهم استجب لنا كما استجبت لهم برحمتك، وعجّل علينا بفرج من عندك بجودك وكرمك، إنّك على ما تشاء قدير، ما شاء الله كان، ولا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد خاتم النبيّين وعلى آله وصحبه أجمعين.

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