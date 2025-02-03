محافظ الإسكندرية يوجه مديرية الطرق بتسريع أعمال الرصف بجميع الأحياء

وجه أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالتنسيق مع الأحياء لسرعة رصف الطرق و إعادة الشيء لأصله في الشوارع التي تكررت منها شكاوى المواطنين وذلك لتحقيق السيولة المرورية.



وأكد محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم الأحد، أنه تم البدء في رصف العديد من الشوارع ضمن الخطة الاستثمارية لهذا العام بالإضافة إلى استمرار أعمال إعادة الشيء لأصله عقب انتهاء شركات المرافق من أعمالها؛ ففي شهر يناير الجاري تم رصف (شارع ياسر بن عامر "شارع السوق" بمنطقة السيوف - وشارع انطونيادس ) بنطاق حي شرق وذلك استجابة لمطالب المواطنين، كما تم رصف أجزاء من شارعي (السد العالي وشارع دار السلام) بنطاق حي منتزه ثان بعد انتهاء شركات المرافق من أعمالها.



وفي السياق ذاته، أضاف محافظ الإسكندرية بأن مديرية الطرق والنقل قد رصفت شارع سنترال المنشية بحي الجمرك، و شارع المستشار خفاجي بمنطقة أبو ثلاث بالعجمي، وبنطاق حي غرب تم رصف شارع ٢١٨ ببشاير الخير، كما تم إعادة الشيء لأصله في ٣ شوارع بنطاق حي عامرية أول وذلك عقب إنهاء شركات المرافق وذلك بشوارع ( مسجد الطاهرة- بجوار سور الوكالة - كوبري المشاة)، وبنطاق حي وسط تم رصف (شارع سليمان يسري - وشارع عمر مكرم).