في سرية تامة.. نقل ديدي إلى المستشفى واستمرار قضيته الجنائية

تقرر نقل مغني الراب والمنتج الموسيقي ديدي (Diddy)، المتهم بتهريب البشر والاعتداء على عدد كبير من الأشخاص، من سجن متروبوليتان في بروكلين إلى مستشفى محلي، لإجراء فحص بالرنين المغناطيسي بسبب آلام في الركبة، وفقًا لمصادر قانونية لـ Page Six.

وذكرت التقارير أن ديدي غادر السجن في سرية تامة حوالي الساعة العاشرة مساءً الخميس الماضي، وأجرى الفحص الطبي ثم عاد إلى زنزانته بعد ساعات قليلة دون الحاجة للبقاء في المستشفى.

وأشار مصدر إلى أن ديدي يعاني من مشاكل مزمنة في الركبة، حيث سبق أن خضع لأربع عمليات جراحية خلال عامين، من بينها استبدال الركبة، ومع ذلك، تكهنت بعض المصادر بأنه ربما تعرض لشجار داخل السجن، لكن مصادر أخرى نفت ذلك.

ورفض ممثلو ديدي ومحاموه التعليق على الأمر، بينما صرّح متحدث باسم مكتب السجون قائلًا:

“لأسباب تتعلق بالخصوصية والسلامة والأمن، لا نعلق على أوضاع المحتجزين الصحية أو رحلاتهم الطبية.”

يأتي هذا في وقت يواجه فيه ديدي سلسلة من الدعاوى القضائية المتعلقة بالاعتداء على عدد من الأشخاص، إلى جانب اتهامات جنائية تشمل تهريب البشر، والاستغلال لمصلحته ، والابتزاز. ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في 5 مايو، حيث يسعى لإثبات براءته وسط تصاعد الضغوط القانونية والإعلامية.

من هو شون ديدى كومز

ولد شون ديدى كومز عام 1969 في هارليم في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، أسس شركة Bad Boy Entertainment في عام 1993، اشتهر ديدي بصداقته لبيغي (Notorious B.I.G) الذي بدوره اشتهر بعدائه لتوباك، الذي أغتيل عام 1996، وقيل انه قتل على يد نوتوريوس Notorious B.I.G، الذي أغتيل هو الآخر عام 1997.

بف ديدي كان يصدر الكثير من الأغاني وقليل من الألبومات، فبف ديدي رجل غني لا يحتاج لكسب المال، فكما يقول، هو يغني لأجر كسب وقت رائع. غير اسم شهرتة ثلاث مرات بدأها بــ Puff Diddy ثم P.Diddy ثم Diddy ثم Diddy Dirty Money