ترامب يعلن عزمه فرض رسوما جمركية على منتجات الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تعتزم فرض رسوما جمركية على منتجات الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي: "التعريفات الجمركية على المنتجات الأوروبية مخططة في وقت قريب جدا".

من جانبه، قال رئيس وزراء بولندا دونالد توسك "إن تعهدات ترامب بفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي يجب أن يُنظر إليها بقلق ولكن ليس بخوف"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "ربما تشعرون بالقلق إزاء التطورات الأخيرة، ووعود الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بولندا، هناك ما يدعو للقلق، ولكن ليس للخوف".

وأوضح أن بولندا قادرة على مواجهة تهديدات ترامب بفضل نموها الاقتصادي المرتفع، متابعا: "في بولندا لدينا ردود جيدة على هذه الوعود، أولا، إنه النمو الاقتصادي القياسي والديناميكي الحقيقي".

وقال: "نحن مستعدون لمختلف السيناريوهات، دون خوف ولكن بحكمة".

كما أعلن نائب المستشار الألماني وزير الاقتصاد روبرت هابيك، عن استعداد أوروبا للرد على الرسوم الجمركية التي قد تفرضها الولايات المتحدة.

وقال "هابيك" خلال فعاليات نظمتها صحيفة "كولنر شتادت أنتسايجر"، يوم الأحد: "كأوروبيين نحن مستعدون للرد بالرسوم الجوابية".

وتابع: "على الأمريكيين أن يعرفوا أن هذا خيار سيئ جدا"، مشيرا إلى أن الرسوم ستؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم، بما في ذلك للمستهلكين والشركات في الولايات المتحدة.

وأضاف: "سنجعل الأمريكيين يفهمون أن لديهم ما يخسرونه أيضا".