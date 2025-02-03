روسيا .. تعليق الرحلات الجوية في عدة مطارات نتيجة خطر هجمات بالمسيرات

أعلنت هيئة مراقبة الطيران الروسية، اليوم الاثنين، تعليق الرحلات الجوية في عدة مطارات داخل روسيا نتيجة خطر هجمات بالمسيرات من جانب أوكرانيا.

وقالت وسائل إعلام روسية إن هجومًا بالطائرات المسيرة الأوكرانية خلال الليل أشعل حريقًا في منطقة أستراخان الروسية في وقت مبكر من يوم الاثنين، مما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية في عدة مطارات.

وبحسب إيجور بابوشكين، حاكم منطقة أستراخان، استهدفت القوات الأوكرانية منشآت إقليمية، بما في ذلك البنية التحتية الحيوية للوقود والطاقة، مشيرًا إلى أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات.

وردًا على ذلك، أوقفت هيئة مراقبة الطيران الروسية "روسافاتسيا" الرحلات الجوية من مطارات أستراخان وكازان ونيجنيكامسك وساراتوف ووأوليانوفسك، مشيرةً إلى مخاوف تتعلق بالسلامة مع استمرار التحقيقات.

