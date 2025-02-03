تشيلسي يستضيف وست هام في لقاء الجريحين بالدوري الإنجليزي

يستضيف فريق تشليسي نظيره وست هام، اليوم الإثنين، على ملعب “ستامفورد بريدج” في مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتنطلق مباراة تشيلسي ووست هام في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة 24.

ويتطلع تشيلسي بقيادة مدربه إنزو ماريسكا، لمصالحة جماهيره بالفوز على وست هام في مباراة اليوم، وتحسين وضعه في جدول الترتيب.

وخسر تشيلسي أمام مانشستر سيتي 3-1 في الجولة الماضية من البريميرليج.

ويحتل تشيلسي المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة.

في المقابل، يتطلع وست هام لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق آخر مباراتين (هزيمة وتعادل) على حساب البلوز، والابتعاد خطوة عن منطقة الهبوط.

ويوجد وست هام في المركز الـ15 برصيد 27 نقطة.