قدم الشيف محمد عمر، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة فى دقائق.

مقادير عجينة البيتزا الهشة:

المكونات:

3 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة خميرة جافة

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

1 كوب زبادي

¼ كوب زيت

½ كوب لبن

طريقة عجينة البيتزا الهشة

ضعي في العجّانة: كوبين ونصف من الدقيق، الخميرة، السكر، الملح، البيكنج باودر، محسن الخبز.

أضيفي الزبادي، الزيت، اللبن.

شغّلي العجّانة الكهربائية على جميع المكوّنات حتى تحصلي على عجينة متماسكة ناعمة.

غطي العجينة واتركيها حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

افردي العجينة على سطح مستو نظيف مرشوش عليه الجزء المتبقي من الدقيق.

ضعي العجينة المفرودة في الصينية واتركيها ترتاح مرة أخرى ربع ساعة.

ضعي حشوتك المفضلة وأدخلي البيتزا الفرن حتى تنضج.