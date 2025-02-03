بدون دقيق أبيض.. طريقة عمل خبز العدس الصحي

قدم الشيف محمد عمر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل خبز العدس الصحى بدون دقيق أبيض.

أفضل خبز خالي من الجلوتين، بدون سكر، بدون خميرة..

المكونات..

العدس: ١٨٠ جرام (1 كوب)

البيض: ٢ بيضة كبيرة

الزبادي: ١٠٠ جرام (1/2 كوب)

الملح: ¼ ملعقة صغيرة (أو حسب الرغبة)

الثوم المجفف: ½ ملعقة صغيرة

جبن البارميزان: ٣٠ جرام (1/4 كوب، مبشور)

البقدونس: ١ ملعقة كبيرة (مفروم ناعماً)

بيكنج باودر: ١٠ جرام (2 ملعقة صغيرة)

طريقة التحضير..

أنقعى العدس ليلة كامله ، ثم اغسليه وصفيه .

ضعى كل المكونات فى محضره الطعام او الخلاط ، اخلطيهم جيداً حتى يصبح القوام ناعماً جداً.

ـ فى قالب خبز مستطيل مبطن بورق الزبدة ،اسكبى الخليط بالكامل .

ـ يمكنك رش السمسم او حبوب اليقطين وحبة البركة .

ـ احبزيه فى فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ مئوية من ٥٠ ل ٦٠ دقيقة

ـ اخرجيه من القالب و اتركيه يبرد على رف سلك .

ـ يحفظ فى الثلاجه لمدة خمسة أيام بعد نهايه اول يوم فى علبه محكمه الغلق .