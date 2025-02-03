الغمراوي: وضع اللمسات الأخيرة لاعتماد التسجيل الإلكتروني الموحد للدواء

كشف الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، المشروعات التي تعمل عليها الهيئة خلال الفترة المقبلة سواء الجارية أو التي تم الانتهاء منها.

وقال الغمراوي ، خلال مؤتمر صحفي ، إن الهيئة تعمل خلال العام الجاري ,2025 علي مشروع تطوير منظومة التسجيل الخاصة بالأدوية مع الرقابة علي السوق الدوائي مشيرا إلي أنه تم وضع اللمسات الأخيرة لاعتماد نظام التسجيل الالكتروني الموحد المعترف به عالميا والمستخدم بديلا عن النظام الورقي.

وأكد الغمراوي ، أن نظام التسجيل الالكتروني تم تشغيله تجريبيا العام الماضي بعد تسجيل بعض المستحضرات بهذا النظام العام الماضي، لكنه لم يُعتمد رسميًا بعد، موضحا أنه من المقرر تطبيقه بالكامل خلال الربع الأول من 2025، على أن يكتمل التحول بحلول يونيو المقبل.

وأكد أن هذا النظام سيسرع إجراءات التسجيل، لتستغرق 9 أشهر كحد أقصى بدلًا من عامين أو أكثر، مما يسهم في تسهيل قبول ملفات التسجيل المصري لدى الدول التي تعتمد هذا النظام، وبالتالي تعزيز فرص تصدير الدواء المصري