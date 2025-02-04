لأمعاء صحية.. 9 أطعمة غنية بالألياف

الأطعمة الغنية بالألياف ضرورية لصحة الجهاز الهضمي وتساعد في تحسين الهضم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. إليك 9 أطعمة غنية بالألياف:
- الشوفان – غني بالألياف القابلة للذوبان التي تساعد في خفض الكوليسترول.
- البقوليات (العدس، الحمص، الفاصوليا) – مصدر ممتاز للألياف والبروتين.
- التفاح – يحتوي على ألياف غير قابلة للذوبان تحسن صحة الأمعاء.
- الموز – غني بالألياف والبوتاسيوم، ويساعد في تحسين الهضم.
- البروكلي – مصدر رائع للألياف والفيتامينات المهمة.
- الأفوكادو – يحتوي على نسبة عالية من الألياف والدهون الصحية.
- المكسرات (اللوز، الجوز، بذور الشيا) – غنية بالألياف والدهون الصحية.
- البطاطا الحلوة – مليئة بالألياف والعناصر الغذائية المفيدة.
- التين المجفف والتمر من الفواكه المجففة الغنية بالألياف والمفيدة لصحة الجهاز الهضمي.
تناول هذه الأطعمة يساعد في تحسين صحة الأمعاء والشعور بالشبع لفترة أطول.