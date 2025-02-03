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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات جبارة .. هونر تغزو الأسواق بتابلت جديد

Honor Pad X9a
Honor Pad X9a
لمياء الياسين

تستعد شركة Honor، العلامة التجارية الشهيرة في مجال التكنولوجيا، مرة أخرى لدخول سوق الأجهزة اللوحية ذات الميزانية المحدودة من خلال إطلاق جهازها اللوحي الجديد Honor Pad X9a. وبعد نجاح جهاز Pad X8a، من المتوقع أن تطلق Honor خليفتها بمجموعة من الترقيات والميزات المصممة لجذب عشاق التكنولوجيا في الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وإليك كل ما لاتعرفينه عن تابلت Honor Pad X9a


يُعد جهاز Honor Pad X9a أحدث جهاز لوحي من Honor، بعد Pad X8a الذي تم إطلاقه في أغسطس 2024. وكجزء من استراتيجية Honor لتوسيع مجموعة منتجاتها، يعد جهاز X9a بأن يكون خليفة جديرًا.


جهاز Honor Pad X8a

وفقا لموقع gizmochina يتميز Honor Pad X8a بشاشة TFT LCD كبيرة مقاس 11 بوصة بدقة Full HD + ومعدل تحديث 90 هرتز. تحت الغطاء، تم تجهيزه بمعالج Snapdragon 680 SoC، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت.

يعمل هذا الجهاز اللوحي ببطارية ضخمة بسعة 8300 مللي أمبير في الساعة. هذه الخلية معبأة في جسم نحيف 7.25 مم يزن 495 جرامًا. 

للتصوير الفوتوغرافي، يتميز الجزء الخلفي بكاميرا بدقة 5 ميجابكسل بينما يحتوي الجزء الأمامي على كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل.

يحتوي Pad X8a أيضًا على إعداد مكبر صوت رباعي لتجربة صوتية محسنة. في سبتمبر 2024، أصدرت الشركة الجهاز اللوحي في إصدار Honor Pad X8a Nadal Kids الجديد أيضًا.

مجال التكنولوجيا العلامة التجارية الأجهزة اللوحية العلامة التجارية الشهيرة

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