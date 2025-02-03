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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أخبار الفن| القائمة الكاملة لـ مسلسلات رمضان 2025.. أم كلثوم تتلو القرآن فى تسجيل نادر

أخبار الفن
أخبار الفن
أحمد البهى

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها في السطور التالية..

خالد يوسف: ابنتي تعرضت للاعتقال والضرب فى أمستردام بسبب دعم فلسطين

كشف المخرج خالد يوسف عن تعرض ابنته إلي الاعتقال فى أمستردام، وذلك بسبب مشاركتها فى مظاهرات لدعم فلسطين. 

وقال المخرج خالد يوسف فى تصريحات تليفزيونية، بنتي مايا تعرضت إلي الاعتقال بسبب مشاركتها فى مظاهرات دعم فلسطين، واتضربت 4 مرات، وعاشت تجارب غريبة وطالعة سياسية زيي وعمري ما همنعها من النزول.

محمد فؤاد يكشف عن موعد طرح ألبومه الجديد


كشف الفنان محمد فؤاد عن موعد طرح ألبومه الجديد والذى يعود به الى الساحة الفنية بعد فترة من الغياب. 

وقال محمد فؤاد فى تصريحات تلفزيونية : “أنا بنتهي دلوقتي من أحلي ألبوم ممكن يعمله محمد فؤاد في حياته قريبا جدا، بعد رمضان على طول هتشوفوا المفاجأت الحلوة”. 

مسلسلات رمضان 2025 .. شاهد برومو الشرنقة لـ أحمد داود


طرحت منصة watch it ، برومو مسلسل “ الشرنقة ” ، والذي يقوم ببطولته أحمد داود ، ومقرر عرضه خلال شهر رمضان 2025.

أم كلثوم تتلو القرآن فى تسجيل نادر .. شاهد
 

نشرت قناة on t.v ، عبر صفحتها الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” تسجيلا نادرا للسيدة أم كلثوم ، أثناء تلاوتها القرآن الكريم.

بعد إطلاق لقب الملكة عليها .. أصالة : لن أقبل
 

انتشر خلال الساعات الماضية ، فيديو للفنانة أصالة، من حفلها الأخير والذي أقيم خلال الساعات الماضية .

وحرص بعض الحاضرين فى الحفل، على أن يطلقوا علي أصالة لقب “ الملكة ”، لترد عليهم أصالة مازحة : لن أقبل ، لن أخد لقب من أحد " .

مسلسلات رمضان 2025 .. تعرف على القائمة الكاملة لـ 39 عملًا
 
أيام قليلة تفصلنا عن بداية شهر رمضان الكريم، والذي ينافس فيه هذا العام عدد من الأعمال الدرامية التى وصل عددها إلى 39 عملا دراميا، بعضها يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة، وأعمال أخري من 15 حلقة فقط.

أول تعليق من شقيقتي دنيا بطمة بعد خروجها من السجن.. ماذا قالتا؟
 

علق شقيقات الفنانة دنيا بطمة بعد خروجها من السجن فور قضاء مدة عقوبتها والتى استمرت لعام كامل مع النفاذ وغرامة 10 آلاف درهم مغربى فى القضية التى تاكد تورطها فيها والمعروفة إعلاميا باسم “حمزة مون بيبى”. 

دياموند بو عبود: شخصية ريما مليئة بالصراعات الداخلية واستعنت بطبيب نفسي لفهم تفاصيلها.. حوار
 

تتألق الفنانة اللبنانية دياموند بو عبود في مسلسل "سراب" بشخصية ريما، المرأة التي تعيش صراعات داخلية معقدة وتواجه تحديات حياتية. وفي حوارها مع موقع صدى البلد، تكشف دياموند عن كواليس مشاركتها في العمل، والصعوبات التي واجهتها أثناء التحضير للشخصية، بالإضافة إلى تفاصيل التعاون الفني مع زوجها الفنان هاني عادل، ورايها تجاه ما يحدث في لبنان.

بطولة هاني رمزي.. 8 أيام علي انتهاء تصوير "بدون مقابل"
 

انتهي فريق عمل مسلسل “ بدون مقابل “، والذي يقوم ببطولته الفنان الكبير هاني رمزي ، من تصوير أغلب مشاهد العمل . 

ويتبقى 8 أيام فقط علي تصوير العمل، والذي تدور أحداثه فى إطار إجتماعي تشويقي ، ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين . 

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