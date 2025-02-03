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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسلات رمضان 2025 .. تعرف على القائمة الكاملة لـ 39 عملًا

مسلسلات رمضان 2025
مسلسلات رمضان 2025
أحمد البهى

أيام قليلة تفصلنا عن بداية شهر رمضان الكريم، والذي ينافس فيه هذا العام عدد من الأعمال الدرامية التى وصل عددها إلى 39 عملا دراميا، بعضها يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة، وأعمال أخري من 15 حلقة فقط.

وفى السطور التالية نرصد القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان : 

سيد الناس : ( 30 حلقة )

بطولة : عمرو سعد - إلهام شاهين - سلوي عثمان - أحمد زاهر - منة فضالي - بشري - خالد الصاوي ومن إخراج محمد سامي .
 

إش إش : ( 30 حلقة )

بطولة : مي عمر - هالة صدقي - إنتصار - شيماء سيف - ماجد المصري - دينا ، ومن إخراج محمد سامي .

العتاولة 2 : ( 30 حلقة )

بطولة : أحمد السقا - طارق لطفي - باسم سمرة - زينة - فيفي عبده ، إخراج أحمد خالد موسي . 

المداح 5 : ( 30 حلقة )

بطولة : حمادة هلال - غادة عادل - يسرا اللوزي - خالد الصاوي - هبة مجدي ، إخراج أحمد سمير فرج . 

اشغال شقة جدًا : ( 15 حلقة )

بطولة هشام ماجد - أسماء جلال من إخراج خالد دياب . 

نص الشعب أسمه محمد : ( 15 حلقة )

بطولة عصام عمر - رانيا يوسف . 

 

منتهي الصلاحية : ( 15 حلقة )

بطولة محمد فراج - ياسمين رئيس - هبة مجدي .

80 باكو : ( 15 حلقة )

بطولة هدي المفتي - إنتصار - إنعام سالوسة . 

شباب امرأة :  ( 15 حلقة )

بطولة : غادة عبد الرازق - يوسف عمر - محمد محمود - عمرو وهبة ، إخراج أحمد حسن . 

 

حياة أو موت :  ( 15 حلقة )

بطولة : حنان مطاوع - سلوي عثمان - رنارئيس . 

الحلانجي :  ( 30 حلقة )

بطولة : محمد رجب - عبير صبري - آيتن عامر . 

الأميرة “ ضل حيطة ” :  ( 15 حلقة )

بطولة : ياسمين صبري - وفاء عامر - نيقولا معوض وإخراج شيرين عادل . 

أهل الخطايا :  ( 15 حلقة )

بطولة : جمال سليمان - سوسن بدر - فرح الزاهد ، إخراج رءوف عبد العزيز . 

 

شهادة معاملة أطفال :  ( 30 حلقة )

بطولة : محمد هنيدي - سماء إبراهيم - نهي عابدين ، وإخراج سامح عبد العزيز . 

فهد البطل : ( 30حلقة )

بطولة : أحمد العوضي - لوسي  - كارولين عزمي - ميرنا نور الدين .

حكيم باشا :  ( 30حلقة )

بطولة : مصطفي شعبان - سهر الصايع - سلوي عثمان - أحمد فؤاد سليم - سلوي خطاب .

 

وتقابل حبيب :  ( 30 حلقة )

بطولة : ياسمين عبد العزيز - كريم فهمي- خالد سليم - نيكول سابا - انوشكا .

الكابتن :  ( 15 حلقة )

بطولة : أكرم حسني ، آية سماحة ، عزة لبيب . 

النص :  ( 15 حلقة )

بطولة : أحمد أمين - أسماء أبو اليزيد - صدقي صخر ، إخراج حسام علي .

عقبال عندكم :  ( 15 حلقة )

بطولة : إيمي سمير غانم - حسن الرداد ، عارفة عبد الرسول . 

عايشة الدور :  ( 15 حلقة )

بطولة : دنيا سمير غانم - محمد ثروت - محمد كيلاني ، إخراج أحمد الجندي .

كامل العدد 3 :  ( 15 حلقة )

بطولة : دينا الشربيني - شريف سلامة - إسعاد يونس - حسين فهمي - ميمي جمال ، إخراج خالد الحلفاوي . 

اثينا :  ( 15 حلقة )

بطولة: ريهام حجاج - سوسن بدرـ ومن إخراج يحيي إسماعيل . 

لام شمسية :  ( 15 حلقة )

بطولة : أمينة خليل - أحمد صلاح السعدني - يسرا اللوزي . 

حسبة عمري :  ( 15 حلقة )

بطولة روجينا - عمرو عبد الجليل - محمد رضوان - نادين . 

ظلم المصطبة :  ( 15 حلقة )

بطولة : ريهام عبد الغفور - إياد نصار - فتحي عبد الوهاب - بسمة .

الغاوي :  ( 15 حلقة )

بطولة : أحمد مكي - عائشة بن أحمد .

قهوة المحطة :  ( 15 حلقة )

بطولة : أحمد الغزي - هالة صدقي - انتصار - بيومي فؤاد . 

قلبي ومفتاحه :  ( 15 حلقة )

بطولة : آسر ياسين - مي عز الدين - أشرف عبد الباقي . 

ولاد الشمس :  ( 15 حلقة )

بطولة : أحمد مالك - طه الدسوقي - محمود حميده . 

إخواتي :  ( 15 حلقة )

بطولة : نيللي كريم - روبي - كنده علوش . 

جودر 2 :  ( 15 حلقة )

بطولة : ياسر جلال - ياسمين رئيس - تارا عماد - نور . 

نون النسوة :  ( 15 حلقة )

بطولة : مي كساب 

جوما : ( 15 حلقة )

بطولة : ميرفت أمين - ريم البارودي - محمود عبد المغني . 

قلع الحجر 2: ( 30 حلقة )

بطولة : محمد رياض - مني عبد الغني - نشوي مصطفي . 

فى لحظة :  (30 حلقة )

بطولة : أحمد فهمي - نجلاء بدر .

الشرنقة :  ( 15 حلقة )

بطولة : أحمد داوود - علي الطيب - صبري فواز . 

خانة فاضية :  ( 15 حلقة )

بطولة : صابرين - مراد مكرم . 

مشتهي :  ( 15 حلقة )

بطولة : درة 

لام شمسية الكابتن شباب امرأة فهد البطل سيد الناس حكيم باشا إش إش شهادة معاملة أطفال وتقابل حبيب الغاوي ظلم المصطبة قهوة المحطة عقبال عندكم عايشة الدور كامل العدد 3

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