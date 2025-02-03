عمر الشناوي: أستعين بالفنان فريد النقراشى فى التحضير لأى عمل.. خاص

كشف الفنان عمر الشناوى عن بعض تفاصيل تحضيره لشخصيته فى فيلم “لأول مرة” والذى يعرض حاليا فى السينما ويقوم ببطولته بجانب تارا عماد.

وقال عمر الشناوى فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” : أستعين بالفنان والدكتور فريد النقراشى من أجل التحضير الى اى عمل أشرع فى تنفيذه وهو ما فعلته فى فيلم “لأول مرة”، وكان هناك كثير من جلسات العمل جمعتنا من اجل دراسة الشخصية جيدة والتركيز على بعض التفاصيل الدقيقة حتى خرجة بالصورة التى شاهدها الجمهور.

فيلم لأول مرة

تم عرض الفيلم لأول مرة ضمن فعاليات الدورة الـ14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والتي عُقدت في الفترة من 9 إلى 14 يناير،وشارك الفيلم في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة، حيث حظي بإشادة واسعة من النقاد.

يدور فيلم “لأول مرة” حول ليلة رومانسية بين زوجين تتحول إلى مواجهة حادة ومشحونة بعد انكشاف سر خطير يُهدد بانهيار علاقتهما، في قلب هذه الأزمة، يُطرح التساؤل: هل يمكن أن ينتصر الحب رغم الصدمات؟.

طاقم العمل

تارا عماد وعمر الشناوي ونبيل عيسى ورانيا منصور وعايدة رياض وفيدرا

“لأول مرة” من تأليف محمد عبد القادر وإخراج جون إكرام، في ثاني تعاون له مع الكاتب بعد فيلم “كاملة” عام 2022.

وأعربت الفنانة تارا عماد ، عن امتنانها بحضور الدورة الـ14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية المقام بمعبد الأقصر، مشددة على أنها سعيدة بحضور هذه النسخة من المهرجان المميزة والذي يعد واحد من أقوى المهرجان السينمائية في مصر، قائلة: «مهرجان يشرف».

وأوضحت خلال تصريحاتها على هامش انطلاق الدورة الـ14 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، المُذاعة عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن هذا المهرجان يشكل منظومة كبيرة لتأسيس مكان يرى فيه كل الجمهور أفلام أفريقية مميزة وتمتلئ بالكثير من الجوانب المميزة لسكان القارة السمراء.

وتابعت الفنانة تارا عماد: «أنا مبسوطة إني أحضر هذه النسخة من المهرجان التي اتمنى أن تكون على مستوى جيدة من الأفلام.. اتمنى الحضور كل سنه»، موضحة أنها منذ الصغر تأتي إلى محافظة الأقصر وتستمع بمثل هذه الأجواء المميزة بالمدينة.