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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لأول مرة بالجامعات المصرية.. عين شمس تنظم ملتقى اتحاد الطلاب لإعداد خطة النشاط

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
حسام الفقي

نظم اتحاد طلاب جامعة عين شمس، "الملتقى التدريبي الأول لاتحاد طلاب الجامعة" بفندق جولدن جويل التابع للقوات المسلحة بمدينة الإسماعيلية، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وفي اطار رؤية الجامعة لرفع وعي الطلاب وبناء شخصيتهم وهويتهم الجامعية لبناء جيل واعٍ وقادر على المساهمة في تنمية المجتمع.

وذلك بحضور وسام خالد رئيس اتحاد طلاب الجامعة ، ومحمد منصور نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ومجلس اتحاد طلاب الجامعة كاملا، وذلك خلال إجازه نصف العام بهدف زياده الوعي و التثقيف الإداري والقانوني لأعضاء المجلس تمهيدا لاعداد خطة النشاط السنوية للعام الجاري .

هذا و قد تضمنت التدريبات عددا من اللقاءات و محاضرات التوعوية، على يد نخبه من المدربين والمتخصصين والإداريين مديري الإدارات العامة بالجامعة وتناولت تلك اللقاءات : 
مناقشة بعض مواد قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية 
لائحه الاتحادات الطلابية ، لائحه التكافل وسبل الدعم الطلاب
الآليات القانونية والإدارية لتنفيذ الانشطة الطلابية بداية من التجهيزات الإدارية وحتى التنفيذ الفعلي

كما عُقد على هامش الملتقى ، مؤتمرا طلابيا بحضور ١٠٠ طالب من ممثلين اتحادات طلاب الكليات، لمناقشة اليات تطوير النشاط، والوقوف على مشكلات النشاط في كليات الجامعة.

رئيس جامعة عين شمس اتحاد طلاب جامعة عين شمس جولدن جويل

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