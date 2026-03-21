عمرو أديب عبر إكس: نعشق الخلافات في عز الأزمات

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة بشأن الأحداث المحيطة بالمنطقة العربية عبر حسابه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب عمرو أديب عبر إكس: "‏فى عالمنا العربى نعشق الخلافات فى عز وقت الازمات يا عالم نحن فى محنة حقيقية ونحتاج لكل أنواع التضامن والتعاون أمر محزن بحق".

من جانب آخر، أشاد الإعلامي عمرو أديب، بأداء الفنان كريم محمود عبد العزيز في مسلسله “المتر سمير” الذي عرض ضمن دراما شهر رمضان.

وكتب عمرو أديب عبر إكس: "‏تحية لأداء كريم عبد العزيز فى الحلقة الأخيرة من المتر سمير نجح فى طرح مشكلة الأحوال الشخصية فى دفاعه عن ابنته أمام المحكمة الموقرة ممثل جيد بالفعل ويستحق الإشادة والاحترام ولن أقول إنه امتداد لوالده ولكن هو طعم جديد نضج وأصبح له أسلوبه".