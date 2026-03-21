التضامن: نقاط الإطعام توزع كعك العيد في مختلف محافظات الجمهورية

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إنه في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرارًا لجهود مبادرة الإطعام طوال شهر رمضان المبارك وبمناسبة عيد الفطر المبارك تقوم نقاط الإطعام المنتشرة على مستوى الجمهورية بتوزيع كعك العيد لإدخال الفرحة والبهجة على المترددين عليها.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمبادرات الفردية والجماعية المنفذة لنشاط الإطعام خلال شهر رمضان المبارك تسجيل نشاطها على منصة أهل الخير الخاصة بمبادرة الإطعام.

وتعمل مبادرة "الإطعام" على توفير وجبات غذائية ساخنة يومية للأسر الأولى بالرعاية، مع إتاحة فرص عمل للمرأة المعيلة داخل المطابخ، فضلًا عن تعزيز التكافل المجتمعي عبر شراكات مؤسسية فاعلة بين أجهزة الدولة والمجتمع الأهلي.

وشهد شهر رمضان المبارك إطلاق عدد من المبادرات، على رأسها المبادرة الرئاسية "أبواب الخير" التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، ومطاعم ونقاط المحروسة وأهل الخير المنتشرة على مستوى الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الشركاء، ومبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وكذلك "المطبخ الإنساني الرمضاني" للهلال الأحمر المصري الذي قدم وجبات ساخنة للأسر الأولى بالرعاية و إفطار عابري السبيل عبر الموائد الممتدة بالمحافظات، فضلًا عن إفطار مليون صائم داخل قطاع غزة عبر مطبخ «زاد العزة الرمضاني»، وذلك ضمن حملة "هلال الخير".

ويبلغ عدد الشركاء 286 شريكا من الجمعيات والمؤسسات ومختلف الجهات، وتم توزيع الوجبات عن طريق نقاط الإطعام وهي عبارة عن 1450 نقطة أهل الخير لتوزيع الوجبات، ونقاط المحروسة ومطاعم المحروسة الثابتة والمتنقلة والتي تزيد على 20 نقطة.

كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد نجحت مع كوكاكولا مصر، ممثلة في شركة اتلانتك اندستريز، في حصد رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية™️ بعدما قامتا بتقديم أكبر عدد من وجبات الإفطار خلال ساعة واحدة، في تجسيد لأسمى معاني التكافل والخدمة المجتمعية،وتحقق هذا الرقم القياسي خلال مبادرة إفطار مجتمعي ضخمة استضافتها جامعة عين شمس.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، قد أطلقت مسابقة “أهل الخير” سواء في المرحلة الأولى لاختيار حملات الإطعام الأكثر تأثيرًا، والمرحلة الثانية التي استمرت حتى نهاية شهر رمضان المعظم، داعية جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمبادرات الفردية والجماعية للمشاركة عبر الموقع الرسمي لمسابقة أهل الخير.