بالصور.. فلسطين في القلب بمعرض الكتاب

لم يكن الشعب المصري بعيدًا للحظة عما يحدث بالأراضي الفلسطينية المحتلة وهو ما برهنت عليه مواقفه الثابتة من القضية عبر التاريخ، وداخل قاعة الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بنسخته الـ 56 ، الذي يقام في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، حرص زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب على دعم قضية فلسطين برفع الأعلام و الرسم علي الوجه في معرض الكتاب دورته 56.

تأتي هذه الدورة في إطار خطط التطوير المستمرة التي تتبناها الهيئة المنظمة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الجمهورية الجديدة.



يُبرز المعرض هذا العام التزام الدولة المصرية بالتحول الرقمي ودعم العدالة الثقافية، ليعكس التوجه نحو المستقبل ومواكبة التحولات العالمية.

تُشارك سلطنة عمان كـ”ضيف شرف” للدورة السادسة والخمسين، مما يُضيف بُعدًا ثقافيًا جديدًا يعزز من التعاون الثقافي العربي. كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا العالم الراحل أحمد مستجير ليكون “شخصية المعرض”، تكريمًا لإسهاماته الفكرية والعلمية.



وفي خطوة تعكس اهتمام المعرض بفئة الأطفال، تم اختيار الكاتبة فاطمة المعدول لتكون “شخصية معرض الطفل”، تقديرًا لدورها البارز في مجال أدب ومسرح الطفل.