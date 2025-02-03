قبل الأوكازيون.. حماية المستهلك يحذر المخالفين والغرامات تصل لـ2 مليون جنيه

أكد إسلام الجزار، المتحدث الرسمي لجهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يواصل اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسواق، حيث وجه رئيس الجهاز بتكثيف الرقابة الميدانية وفرض غرامات تصل إلى 2 مليون جنيه على المخالفين.

وأوضح الجزار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، في برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أن الجهاز يقوم بمراجعة فواتير المحال التجارية قبل فترة الأوكازيون، للتأكد من صحة التخفيضات المعلنة، مشددًا على أن الجهاز يمتلك الإمكانيات اللازمة لاكتشاف أي تلاعب.

وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك يراقب العروض الترويجية سواء في المتاجر أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، لضمان الالتزام بالقوانين وعدم تعرض المستهلكين للخداع.

وأضاف الجزار أن الجهاز أطلق تطبيقا إلكترونيا بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تخصيص أرقام هاتفية لاستقبال شكاوى المواطنين، مؤكدًا أن هناك جولات ميدانية مكثفة لمتابعة توافر السلع بأسعار مناسبة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.