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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

كل ما تريد معرفته عن أبرز الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة
حسن رضوان

يبحث عدد من المواطنين عن أهم وأبرز الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة، ويقدم موقع صدى البلد كل التفاصيل عنها وفقا لقانون العمل الجديد، وذلك ضمن جهود الدولة لتحسين أوضاعهم المعيشية وضمان استقرارهم الاقتصادي.

 وفي هذا السياق، أطلقت وزارة العمل مبادرة لدعم هذه الفئة عبر تقديم منحة مالية شهرية قدرها 1000 جنيه.

 

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة


تشمل المنحة المالية الفئات التالية:

العمالة اليومية في القطاع الخاص.

عمال التراحيل.

صغار المشتغلين لحسابهم الخاص.

الباعة الجائلون.

موزعو الصحف.

الامتيازات المقدمة للعمالة غير المنتظمة


وفقًا لقانون العمل، يتم تشكيل مجلس إدارة لصندوق دعم العمالة غير المنتظمة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة الوزير المختص. يحدد هذا القرار اختصاصات المجلس ونظام عمله، بالإضافة إلى المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، فضلًا عن تحديد فروع الصندوق بالمحافظات ولائحته الأساسية.

تمويل الصندوق: يتم تحصيل رسوم من أصحاب العمل الذين يشغِّلون عمالة غير منتظمة، وذلك بنسبة تتراوح بين 1٪ و3٪ من الأجور المدفوعة نظير الأعمال المنفذة.

القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة


يتولى الوزير المختص، بالتنسيق مع وزير التأمينات الاجتماعية، إصدار اللائحة المالية والإدارية للصندوق، والتي تتضمن القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة، إضافة إلى الخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، ومتطلبات السلامة والصحة المهنية، وكذلك توفير سبل الانتقال والإعاشة، وتحديد موارد الصندوق وأوجه إنفاقها وفقًا لأحكام القانون.

كما يُخصص للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، مع إعداد قوائم مالية سنوية لمراجعة المركز المالي للصندوق، وخضوع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، على أن يتم تحويل الفائض إلى الخزانة العامة للدولة.

الخدمات المقدمة من صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
يوفر صندوق العمالة غير المنتظمة سبع خدمات رئيسية تهدف إلى تحسين أوضاع هذه الفئة، وتشمل:

تقديم منح ومساعدات اجتماعية خلال الأعياد والمناسبات المختلفة، وفقًا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية.


دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية وفقًا للوائح الصندوق.

تعزيز فرص التشغيل للعمالة غير المنتظمة.

تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم المهنية والفنية، مع توفير الأدوات اللازمة لأداء أعمالهم بكفاءة.

توفير وسائل الانتقال والإعاشة والإقامة للعمال في المواقع النائية.

ضمان توفير متطلبات السلامة والصحة المهنية وفقًا للمعايير المحددة.


تقديم برامج ثقافية وترفيهية ورياضية، تشمل المسابقات والرحلات والمصايف لتنمية مهارات العاملين ثقافيًا ورياضيًا.


يُعَدُّ مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، من خلال تقديم دعم مالي مباشر وخدمات متعددة تعزز من استقرارهم المهني والمعيشي، مما يعكس التزام الدولة برعاية حقوقهم وضمان حياة كريمة لهم.

العمالة غير المنتظمة وزارة العمل الفئات المستحقة

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