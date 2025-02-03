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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حفيد أم كلثوم يكشف تفاصيل لقائها مع بليغ حمدي وكواليس أغانيها

أم كلثوم
أم كلثوم
سعيد فراج

قال خالد سمير البلتاجي حفيد السيدة أم كلثوم، إن أسرة كوكب الشرق لم تحصل على أي شيء من مقتنياتها سوى أشياء بسيطة، فالدولة قامت بضم مقتنياتها بقصر "المانسترلي" في المنيل وضم أشياء كانت تستخدمها كوكب الشرق.

وتابع خالد سمير، عن أول لقاء بين أم كثلوم وبليغ حمدي وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية "صدى البلد 2" قائلاً "محمد فوزي الله يرحمه كان صديق عمي إبراهيم وقاعدين مع بعض ووقتها بليغ حمدي كان بيلحن أغنية "حب إيه" ومن المفترض كان يغنيها محمد فوزي، عمي إبراهيم دخل يسلم على "فوزي" وعرفه بـ بليغ حمدي وبعدها راح بليغ منزل أم كلثوم".

وأضاف خالد سمير، "أم كلثوم أول ما شافت بليغ قالت لابن أخوها "إيه اللي انت جايبه معاك ده" ووقتها بليغ حمدي كان عنده 21 سنة وأم كلثوم سمعته وأستاذنت محمد فوزي وأخدت الأغنية علشان تغنيها هي".

وأشار خالد سمير، أن أغنية "شمس الأصيل"، كانت من الأغاني المفضلة للسيدة ام كلثوم وكانت تغنيها في عدة مناسب كونها لها أثر كبير في قلبها وتعتز بها بشكل كبير.ج

برنامج تفاصيل

دير بالذكر أن برنامج "تفاصيل" يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج اجتماعي خدمي.

كوكب الشرق برنامج تفاصيل بليغ حمدي نهال طايل أم كلثوم

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حفيد أم كلثوم يكشف تفاصيل لقائها مع بليغ حمدي وكواليس أغانيها

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