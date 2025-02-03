وزير الخارجية الأمريكي عن إغلاق وكالة التنمية: عليها مراعاة مصالحنا في أنشطتها

علق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، على إغلاق مقر الوكالة الأمريكية للتنمية، قائلا: "على الوكالة أن تراعي مصالح الولايات المتحدة في كل أنشطتها"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وقال وزير الكفاءة الحكومية، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إن الرئيس دونالد ترامب اتفق معه على ضرورة إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وأضاف "ماسك"، على منصة "إكس" اليوم الاثنين: "ترامب أبدى دعمه لهذا القرار بعد مناقشات تفصيلية بينهما، ووافق على أنه ينبغي علينا إغلاقها".

كان "ترامب" وصف في تصريحات صحفية أمس الأحد، عمل الوكالة بأنه كان تحت إدارة "مجموعة من المجانين الراديكاليين"، مؤكدًا أنه يتم التخلص منهم حاليًا، وأنه سيتخذ قرارًا بشأن مستقبل الوكالة في وقت لاحق.