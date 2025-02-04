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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قبل محاكمته.. نص أقوال طبيب الجلدية الشهير المتهم بهتك عرض فتاة

طبيب - أرشيفية
طبيب - أرشيفية
أحمد مهدي

تنطق اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بالحكم على طبيب جلدية متهم بهتك عرض فتاة داخل عيادته بالقاهرة الجديدة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، لإنه في ٢٠٢٤/٥/٢١ بدائرة قسم التجمع الأول - محافظة القاهرة قام طبيب جلديه بهتك عرض المجني عليها كاثرين ج. بالقوة بأن قام حال توقيعه الكشف الطبي عليها بكشف ملابسها حتى ظهرت عورتها  - مستطيلا بيديه الى مواطن عفتها  علي النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت الضحية ، في تحقيقات النيابة العامة،" كنت تعبانة بمرض جلدي ورحت لطبيب جلديه بالتجمع، وبعدين كان المفروض الشهر اللي بعده أروح أزوره ولكن معرفتش اروح عشان كان عندي شغل كتير فروحتله يوم 15 مايو 2024،  عشان اعمل متابعه ولما روحت كان فيه ناس كتيرة مستنية في العيادة، ولما دخلت العيادة روحت الريسيبشن وقولتلهم اني عندي معاد واستنيت لحد ما دوري جه".

وأضافت: بعدها دخلت الأوضة اللي فيها الدكتور هو كان لوحده وأول لما دخلت قاللى أنا حاطك في أول الكشف وانتي أولوية بالنسبالي ، وأنا حبيت أشوفك الأول ، وقولتله أنا معنديش أي مواعيد النهاردة ومكنش لازم تعمل كده، فرد عليا وقاللي انتي مش مريضة عادية عندي انتي مهمة أوي بالنسبالي وده كان كلام غريب اوي بالنسبالي، وطلب مني إني اقعد على السرير وقولتله إني ظهر عندي مشاكل تانية حبوب في كف إيدي ومش عارفة أعمل إيه وبدأ يفحص إيدي فاقترح إني اجي اعمل ايدي واعالجها وقت تاني".

وتابعت: أنا قولتله لا لازم أعالجها عشان فيها ألم جامد، فقالي لا عشان أعالجها هندخل غرفة تانيه هنا عشان نعمل عليها كي، وطلب مني اني افضل مستريحة في الاستراحة لحد ما يجهزوا الغرفة، وبالفعل طلعت وفضلت مستنياه لمدة ربع ساعة في الريسيبشن لحد ما جات واحدة من التمريض، قالتلي الغرفة جاهزة واتفضلي ادخلي".

واستطردت: "لما دخلت الغرفه الدكتور لمس أماكن حساسة من جسدي دون رضايا وبعدها بيوم بعت رسالة للعيادة ، وقولتلهم إن الدكتور تحرش بيا ومحدش رد عليا ، وبعدها بيوم لقيت الدكتور بيكلمنى على تطبيق واتس اب و بيقولي انه معاملش حاجة، وأنه مش قصده يلمس أماكن حساسة من جسدي".

أدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القضية رقم 9065 لسنة 2024 جنح قسم التجمع الأول، وقال اللي حصل إن أنا شغال في جامعة الأزهر أستاذ دكتور جلدية وبرضو شغال في المركز الطبي في مدينتي في عيادة دكتور جلدية ومواعيدي يوم السبت والثلاثاء، وبداية تعارف بالمدعوة / كاثرين من حوالي 4 شهور في شهر فبراير، كانت جتلى دخلتلى كمريضة جلدية وعندها أنواع حساسية موجودة في الوجهه والصدر والظهر وأول ما جتلى أول مرة كشفت عليها، لأنها كان عندها حساسية فى الظهر والوش والصدر والكشف بيتم عن طريق أن انا بكشف الحتت اللى عليها المرض ذى الوجه الظهر ومنطقة أعلى الصدر أسفل الرقبة بتحسس مكان المرض، ومتذكر اني عملت كدا فعلا لما جاتلي أول مرة، وبعد ما كشفت عليها ووصفتلها الأدوية ساعتها قالتلى انها بتأخد أدوية نفسية واذا كانت دى هتتعارض مع الأدوية اللى انا كتبتها لها ولا لا قولتلها لا مش متعارضة.

وتابع الطبيب: "لأن معظمها كريمات مش أدوية تتعارض مع الأدوية النفسية اللي بتاخدها وساعتها قولتلها لو ملقتيش الدواء اللي انا وصفهو لك دا رقمى وكلميني لو مدكيش الدواء واداكى بديل، وانصرفت وبعد كدا بأسبوعين جتلى تاني لأنها من حقها تعمل مراجعة بعدها بأسبوعين ولما جتلى كشفت مجددا زى المرة الأولى وكشفت عليها وتحسست كل الأماكن اللي مصابة زى الوجة والوش وأعلى الصدر زي أول مرة ولقيتها تحسنت بالفعل وبعد ما وصفتلها العلاج وقولتلها ان حالتها تحسنت ومشيت والزيارة اللى بعدها جت العيادة بالفعل، ولكن لقت انها مشيت وكلمتني على تطبيق الواتس اب، وقالتلي اعمل حجز وعملتها حجز وجت بالفعل وقولتلهم في العيادة خليها تتدخل علطول أول ما تيجي علشان متعمليش مشاكل، وكان معاية الحكيمة ساعتها والست لما دخلت سألتها اية المشكلة قالتلي انا طلعالي حبوب في أيدي عيزاك تشوفها وقولتلها الحبوب دى محتاجة جلسة كي كهربي هتعميلها قالتي ماشي وقولت للممرضة جهزى الكي الكهربي".

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