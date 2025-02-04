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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الدش الأخير.. ماذا حدث لـ طالبة المدرسة الأجنبية في الشروق؟

جثة فتاة - أرشيفية
جثة فتاة - أرشيفية
أحمد مهدي

كواليس مثيرة في واقعة اختناق طالبة الشروق التي لفظت أنفاسها الأخيرة داخل حمام منزلها بمنطقة الشروق، جراء استنشاق بخار الغاز في أثناء الاستحمام، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

تفاصيل وفاة طالبة المدرسة الأجنبية في الشروق

المتوفية طالبة في إحدى المدارس الأجنبية الشهيرة، دخلت للاستحمام في حمام منزلها بمدينة الشروق وبعد دقائق حاولت أسرتها التواصل معها إلا أنها لم تستجب لهم، وحينما قاموا بفتح باب الحمام عثروا عليها جثة هامدة في أرضية الحمام وقاموا بإبلاغ الشرطة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفاصيل جديدة في وفاة طالبة داخل حمام إثر اختناقها بالبخار في منطقة الشروق، حيث تبين عدم وجود شبهة جنائية في الحادث وأن سبب الوفاة استنشاق الطالبة بخار الغاز داخل الحمام.

وأشارت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة إلى أن المتوفاة فتاة في العقد الثاني من العمر، طالبة ثانوي بإحدى المدارس الأجنبية الخاصة، ابنة صاحب شركة، دخلت للاستحمام لكنها توفيت جراء بخار الغاز داخل الحمام.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الشروق تضمن ورود بلاغ من الأهالي باختناق فتاة داخل حمام شقتها بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات والمعاينة التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن الفتاة دخلت للاستحمام وبعد دقائق حاول والدها النداء عليها، إلا أنها لم تستجب، وحينما دخل شاهدها ملقاة على الأرض والبخار في كل مكان.

ونقل جثمان الفتاة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة، وحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في القاهرة التي صرحت بدفن جثمان طالبة الشروق بعد صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها.

الشروق القاهرة مديرية أمن القاهرة طالبة الشروق طالبة المدرسة الأجنبية

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