البابا تواضروس: إحنا محظوظين إننا في وطن اسمه مصر

كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن أهم لحظات الأمل والسعادة والألم في مسيرته على مدار 12 سنة .

وقال: "لحظات الألم كانت وقت الهجمات الإرهابية في أغسطس 2013."



وأوضح خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: “أن أهم اللحظات السعيدة فهي لحظة أول زيارة للرئيس السيسي لنا في عيد الميلاد 2015. كانت لحظة جميلة جدًا.”

وعن أهم ما يسعد البابا تواضروس، قال: "إنجاز بعض المشروعات ولقاء الناس البسطاء هي لحظات فرح وسعادة بالنسبة لي."



وفيما يتعلق بعلاقته بالسوشيال ميديا، علق قداسة البابا قائلاً:"ليس لدي وقت للسوشيال ميديا، ولا أمتلك حسابات عليها. وأعتقد أن جزءًا كبيرًا مما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي قد يكون مضراً أو مخادعًا أو غير صادق."



وعن وقت الترفيه بالنسبة له، قال: "وقت فسحتي هو ما أقضيه مع الأطفال. أحب أن أحكي لهم حكايات، كما أن القراءة لها مكانة كبيرة جدًا في حياتي."



واختتم قداسة البابا تواضروس حديثه قائلاً: "نحن محظوظون أن نعيش في وطن اسمه مصر. وأقول: كل بلاد العالم في يد ربنا، لكن مصر في قلب ربنا."