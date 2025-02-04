بعد الخطوبة .. فرح الموجي تحيي حفلا غنائيا في عيد الحب

تحيى المطربة فرح الموجى حفلاً غنائيًا ضمن حفلات عيد الحب، ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس الموافق 13 فبراير الجارى على مسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تحت قيادة المايسترو أحمد عامر .

وتقدم فرح خلال الحفل باقة مميزة من أغانيها الخاصة وبعض أغانى نجوم الزمن الجميل ، وذلك بعد خطوبتها على المطرب أحمد جمال.



خطوبة احمد جمال وفرح:

احتفل المطرب أحمد جمال بخطوبته على المطربة فرح الموجي في أجواء عائلية واقتصر الاحتفال على الأهل والأقارب .

من هي فرح الموجي خطيبة أحمد جمال

عمرها 24 سنة.

المطربة فرح الموجي هي حفيدة الملحن محمد الموجي وابنة المايسترو حمادة الموجي .

الملحن محمد الموجي هو عم والدها المايسترو د. حمادة الموجي.

اشتركت في سن مبكرة في برنامج «ذا فويس» عندما كان يبلغ عمرها 5 أعوام.