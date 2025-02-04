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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الوعي السياسي في مصر.. كتاب جديد لمدرس بآداب بني سويف

كتاب الوعي السياسي
كتاب الوعي السياسي

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، كتاب "الوعي السياسي في مصر" للدكتور قياتي عاشور، المدرس بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة بني سويف، ضمن إصدارات سلسلة "حكاية مصر" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 56 المستمرة حتى 5 فبراير الحالي، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة".

جاء بغلاف الكتاب: تريد أن تكون شابا واعيا بالسياسة؟!! تريد أن تكون مؤثرا في مجتمعك؟
فهم السياسة ليست مهمة صعبة وإنما هو مفتاح المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الوطن.


بين يديك هذا الكتاب يقدم لك رحلة إلى عالم الوعي السياسي، مسلطا الضوء على أهميته في تشكيل مجتمع مستقبلي أفضل، ستتعرف على تكون الوعي السياسي لدى الشباب وطرق قياسه، وتأثيره في مشاركتهم في العملية السياسية، وتكتشف كذلك دور الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام في تشكيل الوعي السياسي، وتتعرف على تحديات مشاركة ذوي الإعاقة في الحياة السياسية وآفاق المستقبل المشرق لهم.

سلسلة "حكاية مصر" تعنى بنشر تاريخ مصر، تصدر برئاسة تحرير صبري حجازي، مدير التحرير د. انتصار محمد، سكرتير التحرير د. ماهينور فؤاد، تصميم الغلاف سمر أرز.

يشرف على إصدارات الهيئة في المعرض الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، والإدارة العامة للنشر الثقافي، برئاسة الكاتب الحسيني عمران، والإدارة العامة للتسويق والمبيعات، برئاسة تغريد كامل.

وتشارك هيئة قصور الثقافة في دورة هذا العام بأكثر من 165 عنوانا جديدا تم اختيارها بعناية وصدرت ضمن سلاسل الهيئة وأخرى تم إصدارها بمناسبة المعرض، وذلك بأسعار مخفضة للجمهور، وتتنوع موضوعات الكتب لتشمل التاريخ والتراث والأدب الشعبي والتراجم العالمية وكتب أعلام الفكر بالإضافة إلى إصدارات متنوعة في سلاسل: السينما، السير الذاتية، أدب الرحلات، الفلسفة، والدراسات الشعبية، الفن التشكيلي، النقد الأدبي، المسرح، والموسيقى، والعبور، وكذا الأعمال الإبداعية في القصة والشعر والرواية، بجانب الركن الخاص بكتب الأطفال، وركن في جناح الهيئة للكتب المخفضة، وتتوفر إصدارات الهيئة بصالة 1 - جناح B3.

ويشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 80 دولة و1300 دار نشر و 6 آلاف عارض، وتحل عليه سلطنة عمان ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور الراحل أحمد مستجير، شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.

بني سويف معرض الكتاب قياتي عاشور

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