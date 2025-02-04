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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية.. قرار إداري ضد أكثر من 18.8 ألف مواطن ومقيم

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

 أصدرت المديرية العامة للجوازات السعودية اليوم (الثلاثاء)،  أكثر من 18.8 ألف قرار إداري خلال شهر رجب 1446هـ ضد مواطنين ومقيمين قاموا بمخالفة أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتراوحت العقوبات بين السجن والغرامات المالية والترحيل.

ودعت الجوازات في بيان لها ، المواطنين والمقيمين، بمن فيهم أصحاب المنشآت والأفراد، على عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم، أو مساعدتهم في العثور على فرص عمل، أو سكن، أو وسائل نقل.

كما ناشدت الجميع إلى التعاون مع الجهات المختصة بالإبلاغ عن المخالفين عبر الأرقام التالية: (911) في مناطق مكة المكرمة، والرياض، والمنطقة الشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة.

السعودية الجوازات السعودية المقيمين

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