صفقة خاسرة| للمرة الثانية.. زوجة تلجأ للقضاء للخلاص من زوج طماع

بعد 25 عامًا من الزواج، قررت “ف. و”، 48 عامًا، إنهاء حياتها مع زوجها “ش. ز”، غير مبالية بعِشرة السنين، مدفوعة بوهم الشباب المستعاد بعد سلسلة من عمليات التجميل، أرادت أن تعيش حياة جديدة، مع رجل أصغر سنًا، يعكس مظهرها المتغير.

سرعان ما حققت رغبتها وتركت الزوج الأول بعد رفع دعوى خلع ضده، وعقب 5 أشهر تزوجت من رجل يصغرها بخمس سنوات، ظنًا منها أنه سيكمل صورتها الجديدة، لكنه لم يكن سوى صياد ثروات، خدعته مظاهر الثراء التي توهمها، ليكتشف لاحقًا أن مدخراتها التهمتها عمليات التجميل، وأن شركتها غارقة في الديون.

بعد أقل من عام، أدرك الزوج الطامع أنه وقع في صفقة خاسرة، ووجدت الزوجة نفسها ضحية خداع مزدوج خداع وهم الشباب، وخداع رجل طامع.

لجأت الزوجة إلى محكمة الأسرة للمرة الثانية، بعد أن قررت الانفصال عنه، ورفع دعوى خلع ضد الزوج الثاني لما وقع عليها من ضرر، وقضت المحكمة بالخلع.