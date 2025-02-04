إعلامي يكشف عن سبب اعتذار كهربا لحارس مرمى المجد الليبي

نشر الإعلامي أمير هشام، صورة لمحمود كهربا لاعب الاتحاد الليبي وسبب اعتذاره لحارس مرمى المجد الليبي.

وكتب محمد أمير هشام على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “كهربا يعود ويعتذر لحارس مرمى نادي المجد الليبي بعد تسجيله الهدف الأول لنادي الاتحاد من ركلة جزاء في الدوري الليبي”.

وسجل محمود كهربا اول مشاركة له مع الاتحاد الليبي أما المجد فى الدوري الليبى .

وضم تشكيل الاتحاد الليبي مع كهربا كلا من عمرو موسى وعلي فتحي ومحمد بازوكا وعمر السعيد.

وجاء تشكيل فريق كرة القدم بنادي الاتحاد الليبي كالتالي:

اللافي، طلال، زهير مارو، كوكو، سند بن علي، التوهامي، يعقوب، كارة، محمود كهربا، معاذ عيسي، صالح الطاهر.

علق محمود عبد المنعم كهربا المنتقل حديثا لصفوف فريق الاتحاد الليبي، قادما من النادي الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.