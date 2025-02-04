إيقاف أحمد القندوسي 3 مباريات وغرامة مالية 50 ألف جنيه.. اعرف السبب

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن إيقاف أحمد القندوسي ثلاث مباريات وغرامة مالية 50 ألف جنيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير :"رابطة الأندية تقرر إيقاف أحمد القندوسي ثلاث مباريات وغرامة مالية 50 ألف جنيه وذلك للطرد لضرب الخصم بدون كرة خلال مباراة سيراميكا كليوباترا وسموحة".

وكان قد قال الإعلامي خالد الغندور إن أحمد القندوسي لاعب سيراميكا تلقى عرضا قطريا للرحيل عن الفريق.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن سيراميكا أبلغ اللاعب بحسم مصيره نهاية الموسم وليس الشتاء.

وتابع الغندور: "القندوسي يرفض التواجد في صفوف الزمالك لأنه يريد الرحيل عن الدوري المصري وتغيير العتبة".