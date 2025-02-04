"صدى البلد" يستعرض ترتيبات استقبال جثمان الأنبا أغابيوس في إيبارشية ديرمواس

توفي صباح اليوم، نيافة الأنبا أغابيوس مطران إيبارشية ديرمواس ودلجا، محافظة المنيا، عن عمر قارب ٨١ سنة.

ترتيبات استقبال الجثمان

وفي السطور التالية يستعرض موقع “صدى البلد” ترتيبات استقبال جثمان مثلث الرحمات نيافة الأنبا أغابيوس في إيبارشية ديرمواس ودلجا…

• عقب انتهاء صلوات التجنيز التي ستبدأ الساعة ١٢ ظهر غدٍ الأربعاء، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، سيتم نقل الجثمان بالسيارة مباشرة إلى ديرمواس.

• تقام صلوات التجنيز في كنيسة السيدة العذراء بمقر المطرانية بديرمواس، حوالي الساعة السادسة مساء غدٍ.

• يتم دفن الجثمان في المدفن المعد لذلك في دير السيدة العذراء والقديس الأنبا أبرآم بدلجا بناءً على وصية الأب المطران الجليل المتنيح.

• يتم استقبال المعزين في بيت الكرمة بديرمواس يومي الخميس والجمعة.

• تصلى صلاة الثالث بعد غدٍ الخميس عقب القداس الإلهي الذي يبدأ الساعة التاسعة صباحًا.