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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الهلال السعودي يضرب بيرسيبوليس برباعية في الشوط الأول بدوري أبطال آسيا

مباراة الهلال وبيرسيبوليس
مباراة الهلال وبيرسيبوليس
محمد السعيد

تقدم فريق الهلال السعودي على ضيفه بيرسيبوليس الإيراني برباعية نظيفة، في الشوط الأول من المباراة المقامة على ملعب المملكة أرينا ضمن الجولة السابعة من منافسات مرحلة الدوري (منطقة الغرب) في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

تقدم مالكوم بالهدف الأول لصالح الهلال في الدقيقة العاشرة، ثم أهداف جوار كانسيلو الهدف الثاني في الدقيقة 25.

وسجل سالم الدوسري هدفين في الدقيقتين 38 و45+1.

وبدأ الهلال اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.
الدفاع: جواو كانسيلو - حسان تمبكتي - خاليدو كوليبالي - متعب الحربي

الوسط: روبن نيفيز - سيرجي سافيتش - مالكوم

الهجوم:  سالم الدوسري - كايو سيزار - ماركوس ليناردو

ويتصدر الهلال ترتيب دوري الغرب برصيد 16 نقطة من ست مباريات، بفارق الأهداف أمام الأهلي، مقابل 13 نقطة للنصر، و12 للسد، و11 للوصل، و6 لبيرسيبوليس، و5 لكل من الريان والاستقلال، و4 لكل من باختاكور والغرافة، ونقطتين لكل من العين والشرطة.

وضمنت أندية الهلال والأهلي والنصر والسد والوصل التأهل إلى دور الـ16.

الهلال السعودي دوري أبطال آسيا سالم الدوسري بيرسيبوليس أهداف مباراة الهلال

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