ترامب: مستعد لإجراء محادثات مع الرئيس الإيراني

قال الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب، إنه مستعد لإجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، رغم التوترات المستمرة بين البلدين.

وفي ذات السياق، حذر ترامب من أن إيران باتت على مقربة من امتلاك سلاح نووي، وهو ما وصفه بأنه يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن العالمي.

وفي تعليقه على الوضع الاقتصادي لإيران، أشار ترمب إلى أن الولايات المتحدة "لديها الحق" في منع إيران من بيع النفط إلى دول أخرى، وذلك في إطار العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران.

وأفادت وكالة "رويترز" أن ترامب وقع مذكرة تنفيذية بشأن إيران، رغم أنه اعترف بأنه كان مترددًا في اتخاذ هذا القرار.

وأوضح ترامب أنه يعتبر الملف الإيراني واحدًا من أصعب القضايا التي واجهها خلال فترة رئاسته.

وفي تصريح مثير، حذر ترامب من أن أي محاولة من إيران للرد على سياسات الولايات المتحدة، بما في ذلك محاولة "قتله"، ستكون بمثابة إعلان حرب.

وأضاف أنه في حال حدوث مثل هذا الرد، فإن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات حاسمة "للقضاء على التهديد الإيراني".