تجديد حبس عاطل متهم باحتجاز شاب والتعدي عليه بالضرب بالقاهرة

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، تجديد حبس عاطل 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة احتجاز شاب داخل شقة سكنية بمنطقة حلوان، والتعدي عليه بالضرب وسرقة هاتفه المحمول بالإكراه.



وكانت قد كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات احتجاز شاب داخل شقة سكنية بمنطقة حلوان، والتعدي عليه بالضرب وسرقة هاتفه المحمول بالإكراه.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة حلوان تضمن ورود بلاغ أفاد بتعرض شاب للاحتجاز داخل شقة سكنية بدائرة القسم، والتعدي عليه بالضرب وسرقة هاتفه بالإكراه.



وشكلت أجهزة أمن القاهرة بوحدة مباحث حلوان فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة ومراجعة كاميرات المراقبة أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل مقيم بدائرة قسم حلوان.



وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، القبض على الشاب المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تفصيليا وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه.





تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.