برقم مميز.. سالم الدوسري يكتب التاريخ مع الهلال السعودي

حقق سالم الدوسري نجم الهلال السعودي، رقمًا تاريخيًا مع ناديه بعد تسجيله ثنائية أمام بيرسيبوليس الإيراني، أمس الثلاثاء، في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

واكتسح الهلال ضيفه بيرسيبوليس بأربعة أهداف مقابل هدف، على ملعب المملكة أرينا ضمن الجولة السابعة من منافسات مرحلة الدوري (منطقة الغرب).

وتقدم سالم الدوسري إلى المركز الثالث في ترتيب هدافي الهلال على مر التاريخ برصيد 117 هدفًا متفوقًا على الفرنسي بافتيمبي جوميز (116 هدفًا).

ويتصدر سامي الجابر الترتيب برصيد 175 هدفًا ويأتي ياسر القحطاني في المركز الثاني بـ132 هدفًا.

أهداف مباراة الهلال وبيرسيبوليس

تقدم مالكوم بالهدف الأول لصالح الهلال في الدقيقة العاشرة، ثم أهداف جوار كانسيلو الهدف الثاني في الدقيقة 25.

وسجل سالم الدوسري هدفين في الدقيقتين 38 و45+1.

وأحرز غفيلسياني هدف بيرسيبوليس في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة ينفرد الهلال ترتيب الغرب برصيد 19 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مواطنه الأهلي صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد بيرسيبوليس عند 6 نقاط في المركز التاسع.

وضمنت أندية الهلال والأهلي والنصر والسد والوصل التأهل إلى دور الـ16.