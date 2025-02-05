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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أثناء استقباله لـ«نتنياهو» .. «ترامب»: أنا أستحق جائزة نوبل للسلام

ترامب
ترامب
قسم الخارجي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء أن ما جرى في 7 أكتوبر 2023 هو أمر فظيع، في إشارة إلى عملية المقاومة الفلسطينية التي هاجمت خلالها مستوطنات غلاف غزة.

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، أن المطلب الوحيد للجميع هو السلام.

وأشار ترامب إلى أن نتنياهو هو الزعيم المناسب في إسرائيل، ونريد السلام في المنطقة ووقف القتل.

وأكد الرئيس الأمريكي قائلاً: "أنا أستحق جائزة نوبل للسلام".

ولفت إلى أنه يمكن استقبال الفلسطينيين في 5 أو 6 دول أخرى، موضحا أن دول عدة تواصلت معنا ورحبت باستقبال سكان غزة، ولا أعتقد أن سكان غزة يجب أن يعودوا إلى القطاع.

وأشار إلى أنه لا بدعم استيطان إسرائيل في غزة، وأفضل حل للفلسطينيين هو الذهاب بعيدًا عن القطاع.

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