أخبار البحر الأحمر: استعدادات لمواجهة الأزمات ومتابعة التصالحات.. وقافلة طبية ومجتمعية من جامعة الأزهر تصل حلايب وأبو رماد

افتتح اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، معسكر الإيواء العاجل بالمدينة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لتعزيز الجاهزية في مواجهة الطوارئ. المعسكر يضم 19 خيمة موزعة بين غرف إيواء، مرافق خدمية، ووحدات طبية وإغاثية بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي، الهلال الأحمر، وإدارة الأزمات. وأكد المسؤولون أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية المحافظة لضمان سرعة الاستجابة لأي كوارث محتملة.

قافلة طبية ومجتمعية من جامعة الأزهر تصل إلى حلايب وأبو رماد

في إطار التعاون بين جامعة الأزهر ومحافظة البحر الأحمر، قدمت قافلة طبية خدماتها لأهالي حلايب وأبو رماد، حيث تم الكشف على 959 حالة في حلايب و548 حالة في أبو رماد في مختلف التخصصات، مع توفير الأدوية وإحالة بعض الحالات للمستشفيات المتخصصة. كما شملت القافلة توزيع مساعدات غذائية وإجراء اختبارات محو الأمية، مما يعكس التزام المحافظة بتحسين الخدمات في المناطق النائية.

سكرتير عام البحر الأحمر يتابع ملفات التصالحات بحي جنوب الغردقة

تفقد الأستاذ كمال سليمان، سكرتير عام المحافظة، المركز التكنولوجي بحي جنوب الغردقة، لمتابعة سير العمل بملفات التصالحات والتراخيص. وشدد على تسهيل الإجراءات للمواطنين وسرعة إنهاء الملفات المتأخرة وفق الاشتراطات القانونية. كما استمع لملاحظات المواطنين، مؤكدًا التزام المحافظة بمساعدتهم في تقنين أوضاعهم لتجنب العقوبات وأعمال الإزالة.