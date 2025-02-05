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هدايا الحكومة قبل رمضان.. تخفيضات على الأغذية والياميش والملابس والأحذية والمفروشات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هدايا الحكومة قبل رمضان.. تخفيضات على الأغذية والياميش والملابس والأحذية والمفروشات

هدايا الحكومة قبل رمضان.. تخفيضات على الأغذية والياميش والملابس والأحذية والمفروشات
هدايا الحكومة قبل رمضان.. تخفيضات على الأغذية والياميش والملابس والأحذية والمفروشات
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مع اقتراب حلول شهر رمضان 2025، يهتم جموع المواطنين بالبحث عن عروض التخفيضات على السلع، لذا قرر وزير التموين الدكتور شريف فاروق، إطلاق الأوكازيون الشتوي لموسم شتاء 2025 الذي يستمر مدة شهر.

ويشمل الأوكازيون الشتوي، تخفيضات على الملابس الجاهزة، والأحذية، والمنتجات الجلدية، والإكسسوارات، والمفروشات، وغيرها من المنتجات.

موعد الأوكازيون الشتوي 2025

قرار الوزير حمل رقم 14 لعام 2025 ويتعلق بالإعلان عن انطلاق التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) ابتداء من أمس الأول الاثنين ولمدة شهر، ووفقًا للقرار يُسمح لكل محل بالمشاركة لمدة أسبوعين فقط.

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هدايا الحكومة قبل رمضان.. تخفيضات على الأغذية والياميش والملابس والأحذية والمفروشات
هدايا الحكومة قبل رمضان.. تخفيضات على الأغذية والياميش والملابس والأحذية والمفروشات

وشدد الوزير ، على ضرورة حصول المحال التجارية الراغبة في المشاركة على موافقة مسبقة من مديريات التموين التابعة للنطاق الجغرافي لمواقعها، كما أوجب القرار أن تعلن الجهات المشاركة بوضوح عن أسعار السلع المعروضة مخفضة، مع إرفاق السعر الأصلي الذي كانت تباع به خلال الشهر السابق على بدء التصفية.

تخفيضات على الملابس والأدوات المنزلية

الوزارة أكدت أن الهدف الأساسي من الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية، وتمكين المواطنين من الحصول على السلع بأسعار مخفضة، قبل وفي أثناء شهر رمضان المعظم وقبل حلول عيد الفطر المبارك، إذ يشمل الأوكازيون مجموعة واسعة من المحال التجارية، من بينها محال بيع الملابس، والأدوات المنزلية، ومحال بيع الجلود مثل الأحذية والشنط، بالإضافة إلى أنشطة تجارية أخرى.

كما جرى توجيه مديري المديريات بتسهيل الإجراءات لأصحاب المحال الراغبين في المشاركة في الأوكازيون، مع التشديد على ضرورة تكثيف الرقابة لضمان جودة السلع المعروضة، والالتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات المقدمة.

وأكدت شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية، أن تخفيضات الأوكازيون الشتوي للملابس الجاهزة تتراوح ما بين 20% و70%، لافتة إلى أن المحال التجارية شرعت خلال الأيام القليلة الماضية في الاستعداد لفعاليات الأوكازيون الشتوي، من خلال تقديم طلبات المشاركة لدى مديريات التموين الأقرب إلى مواقعها.

هدايا الحكومة قبل رمضان.. تخفيضات على الأغذية والياميش والملابس والأحذية والمفروشات
هدايا الحكومة قبل رمضان.. تخفيضات على الأغذية والياميش والملابس والأحذية والمفروشات

تخفيضات السلع الغذائية

وقال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية باتحاد الغرف التجارية، إن الحكومة تمكنت من توفير معارض أهلا رمضان بجميع محافظات مصر، موضحًا أن معارض أهلا رمضان تشمل جميع المنتجات الغذائية والياميش. 

تخفيضات تصل إلى 30% 

وتابع “بشاي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن معارض أهلا رمضان توفر جميع السلع بتخفيضات تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق الخارجية، موضحا أن كيلو الزبيب يتراوح بين 40 و70 جنيها.

وأوضح رئيس لجنة التجارة الداخلية بالغرف التجارية، أن أسعار الزيوت لم تتراجع بالنسبة الكافية في السوق المصرية، متوقعا استمرار انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة. 

وتابع أن 2000 جنيه تكفي 4 أشخاص من منتجات الياميش طوال شهر رمضان، معلقا: "اللي عايز يشتري بألفي جنيه ياميش رمضان طوال شهر رمضان هيكفوه".

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