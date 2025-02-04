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تخفيضات 30%| الغرفة التجارية تعلن أسعار الياميش والسلع بـ أهلا رمضان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جميع السلع موجودة.. الغرفة التجارية تزف بشرى عن تخفيضات معارض أهلا رمضان

ياميش
ياميش
عادل نصار

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بـ الغرف التجارية، إن الدولة تمكنت من توفير معارض أهلا رمضان بجميع محافظات مصر، موضحا أن معارض أهلا رمضان تشمل جميع المنتجات الغذائية والياميش.

تخفيضات تصل إلى 30% 

وتابع “بشاي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن معارض أهلا رمضان توفر جميع السلع بتخفيضات تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق الخارجية، موضحا أن كيلو الزبيب يتراوح بين 40 و70 جنيها.

وذكر رئيس لجنة التجارة الداخلية بالغرف التجارية، أن أسعار الزيوت لم تتراجع بالنسبة الكافية في السوق المصرية، متوقعا استمرار انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

سلع

وتابع رئيس لجنة التجارة الداخلية بالغرف التجارية، أن 2000 جنيه تكفي 4 أشخاص من منتجات الياميش طوال شهر رمضان، معلقا “اللي عايز يشتري بألفي جنيه ياميش رمضان طوال شهر رمضان هيكفوه”.

معارض أهلا رمضان بجميع الأحياء 

وكثفت محافظة الإسكندرية، استعداداتها لبدء شهر رمضان المبارك وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وتأمين السلع ومتطلبات الأسر قبل شهر رمضان المبارك.

وأطلق الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية وبالتنسيق مع  مديرية التموين والتجارة الداخلية أولى فعاليات معارض أهلا رمضان في ١٢ معرضا لـ أهلا رمضان بـ ١٢ فرعا من فروع المجمعات الاستهلاكية موزعة جغرافيا على أنحاء المحافظة.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن الفترة القادمة ستشهد التوسع فى إطلاق العديد من المعارض والمنافذ ومن بينها أسواق اليوم الواحد بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير كافة السلع الاستراتيجية والسلع الغذائية المرتبطة بالشهر الفضيل بأسعار تنافسية وبتخفيضات تصل إلي ٣٠ ٪ عن مثيلاتها بالأسواق .

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