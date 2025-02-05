جلاد السبيرز.. ماذا قدم محمد صلاح أمام توتنهام قبل موقعة الكأس؟

يستعد النجم المصري محمد صلاح رفقة فريقه ليفربول لمواجهة توتنهام، غدًا الخميس، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية “كاراباو”.

وخسر ليفربول أمام توتنهام بهدف دون رد في لقاء الذهاب، ليصبح مطالبًا بالتفوق بأكثر من هدف؛ للتأهل إلى المباراة النهائية.

ومن المتوقع أن يبدأ محمد صلاح أساسيًا أمام ليفربول في لقاء الإياب، نظرًا لأهمية المباراة والرغبة في تحقيق أول لقب تحت قيادة المدرب الهولندي أرني سلوت.

أرقام محمد صلاح أمام توتنهام



ساهم محمد صلاح في 16 هدفًا خلال 17 مباراة خاضها مع ليفربول ضد السبيرز في جميع المسابقات (12 هدفًا وأربع تمريرات حاسمة)، كأكثر ثالث نادٍ سجل في شباكه بعد وست هام يونايتد (13 هدفًا)، ومانشستر يونايتد (16 هدفًا)، وفقًا لموقع ليفربول الرسمي.

وشارك صلاح في 19 هدفًا في 16 مباراة على ملعب أنفيلد هذا الموسم (11 هدفًا و8 تمريرات حاسمة)، وفشل في التسجيل أو تقديم تمريرة حاسمة في مباراتين فقط من تلك المباريات.