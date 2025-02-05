أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في انفجار بمركز تجنيد للجيش الأوكراني غربي البلاد، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن أمس الثلاثاء، استعداده لإجراء مفاوضات مباشرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وقوى أخرى لوضع حد للحرب التي تشنها روسيا على بلاده منذ نحو ثلاثة أعوام.

وردًا على سؤال عن إمكان التفاوض مع بوتين وفقا لما طرحه المقدم البريطاني بيرس مورغان، أجاب زيلينسكي أنه سيقوم بذلك "إذا كان هذا الإطار الوحيد الذي يمكننا عبره جلب السلام لمواطني أوكرانيا".

وقال في هذه المقابلة التي بثت الثلاثاء عبر قناة مورغان على يوتيوب، إنه إذا كان الحال على هذا النحو، "سنقبل بهذا الإطار، هذا الاجتماع مع أربعة مشاركين".

ولم يحدد الرئيس الأوكراني هوية المشاركين الآخرين، ولكن قبيل ذلك طرح مورغان فرضية مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

حصيلة الحرب

وأحيت عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير إمكان إجراء مفاوضات سلام لإنهاء الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا منذ فبراير 2022. وواظب زيلينسكي على رفض فكرة المفاوضات، مؤكدًا أنه يريد الانتصار على روسيا في ساحة المعركة.