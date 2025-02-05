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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تعريفة ترامب.. كيف تؤثر ضريبة الولايات المتحدة على قطاع التكنولوجيا؟

تعريفة ترامب
تعريفة ترامب
شيماء عبد المنعم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن فرض تعريفة جمركية جديدة على البضائع القادمة من بعض أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، من بينها كندا، المكسيك، والصين.

وبموجب الأوامر التنفيذية التي وقعها في الأول من فبراير، ستخضع البضائع القادمة من كندا والمكسيك إلى تعريفة بنسبة 25%، بينما ستواجه المنتجات الصينية ضريبة بنسبة 10%. بالإضافة إلى ذلك، ستفرض تعريفة بنسبة 10% على موارد الطاقة القادمة من كندا.

وذكر ترامب أن هذه التعريفات تهدف إلى "وقف فيضان المخدرات السامة في الولايات المتحدة"، في إشارة إلى مخدر الفنتانيل، مضيفا أن هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على تكلفة مجموعة واسعة من البضائع المستوردة من هذه البلدان، بما في ذلك الإلكترونيات والملابس وغيرها.

وعلى الرغم من تصريحات ترامب السابقة بأن التعريفات "ستثري" المواطنين، يتوقع الخبراء أن يتحمل المستهلكون العبء الأكبر لهذه الرسوم، حيث ستؤدي عادة إلى رفع الأسعار.

تطبيق تعريفة ترامب على الإلكترونيات 

مع تنفيذ التعريفات على الصين وكندا والمكسيك، يشهد الاقتصاد الأمريكي تحولات ملحوظة، ومن المتوقع أن يكون لهذه الإجراءات تأثير كبير على تكلفة العديد من السلع اليومية مثل الإلكترونيات والأدوية والسيارات.

تأثير تعريفة ترامب على قطاع السيارات

من المتوقع أن تؤدي التعريفات الجديدة إلى زيادة تكلفة السيارات في الولايات المتحدة، حيث يتم بناء حوالي 70% من السيارات المنتجة في كندا والمكسيك لتصديرها إلى الولايات المتحدة. هذه الزيادة في الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات في السوق الأمريكي.

رد الصين على تعريفة ترامب

في نفس السياق، استجابت الصين لهذه التعريفات من خلال إعلان أنها ستتخذ "تدابير مضادة" لحماية مصالحها. وذكرت وزارة التجارة الصينية أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية.

إلغاء عقد بقيمة 100 مليون دولار بسبب التعريفات

في رد فعل على التعريفات الأمريكية، قامت مقاطعة أونتاريو الكندية بإلغاء عقد بقيمة 100 مليون دولار مع شركة Starlink التابعة لـ إيلون ماسك. رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد أشار إلى أن المقاطعة ستمنع الشركات الأمريكية من التعاقد مع المقاطعات الكندية حتى يتم إزالة التعريفات الجمركية المفروضة.

إلغاء عقد بقيمة 100 مليون دولار بسبب تعريفة ترامب

الرد الصامت من شركات التكنولوجيا

على الرغم من أن هذه التعريفات قد تؤثر بشكل كبير على كبرى الشركات التكنولوجية، مثل أبل ومايكرسوفت وجوجل، إلا أن تلك الشركات كانت صامتة نسبيا في مواجهة هذه الإجراءات. بعد إعلان ترامب عن التعريفات، لم تعلق أي من الشركات الكبرى مثل أبل وسوني وسامسونج على التعريفة الجدية التي ستضرر بشكل كبير أعمالها.

الصين تبدأ في مكافحة الاحتكار ضد جوجل

ردًا على هذه التعريفات، أطلقت الصين تحقيقا في مكافحة الاحتكار ضد شركة جوجل الأمريكية، في خطوة اعتبرت جزءا من ردها على الإجراءات التجارية الأمريكية، والتي تشمل التعريفات الانتقامية وضوابط التصدير. التحقيق في جوجل قد يتداخل مع أعمال الشركة في الصين، حيث تم حظر خدمات البحث والإنترنت من جوجل  في الصين منذ عام 2010. ويعتقد أن التحقيق يرتبط بهيمنة نظام أندرويد وتأثيره على الشركات الصينية مثل أوبو وشاومي.

تعريفات على الرقائق الإلكترونية في المستقبل

في تصريح آخر، أعلن ترامب عن نية فرض تعريفة على رقائق الكمبيوتر وأشباه الموصلات والأدوية في "المستقبل القريب"، في خطوة قد تؤثر بشكل كبير على الصناعات التقنية. وقال أيضا إنه يخطط لإعادة تصنيع هذه المنتجات في الولايات المتحدة لتقليل الاعتماد على الخارج.

على الرغم من هذه القرارات، لم تصدر العديد من الشركات التكنولوجية الكبرى أي تعليق رسمي بعد إعلان التعريفات، بما في ذلك شركات مثل أبل وجوجل ومايكروسوفت، فيما اكتفى بعض المسؤولين في الشركات بالرفض للتعليق.

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