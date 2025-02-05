شوبير يشوق جمهوره لـ حلقة حارس الأهلي.. اليوم

شوق الإعلامي أحمد شوبير، متابيعه بشأن حلقته اليوم ببرنامجه الإذاعي حارس الأهلي.

وكتب شوبير :"انتظروا الكابتن خالد بيبو وحلقة قوية مع حارس الأهلي أحمد شوبير الليلة 10 مساءً #حارس_الاهلي".

وكان قد كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، جاهزية ثلاثى الأهلى للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة القمة أمام الزمالك.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع فيسبوك: "خاص.. ثلاثي وسام أبو علي وأشرف داري وطاهر محمد طاهر سيكون جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة القمة أمام الزمالك".

ويواصل مصابو النادي الأهلي، برامجهم التأهيلية من أجل تجهيزهم بشكل قوى فى المرحلة المقبلة ، فى ظل حاجة الجهاز الفنى لكل اللاعبين فى تلك المرحلة التى تشهد ضغطا كبيرا فى مباريات بطولة الدوري .

وقالت مصادر داخل النادي الأهلي، إن المهاجم الفلسطينى وسام أبو علي يواصل برنامجه التأهيلى بعد إصابته بشد عضلى، ومن المقرر ان يظهر فى التدريبات الجماعية خلال أقل من أسبوعين وهو ما يشير الى لحاق اللاعب بمباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها يوم 22 فبراير الجاري.

كما اقترب طاهر محمد طاهر وأشرف داري من العودة للتدريبات الجماعية، فيما يواصل أيضا ياسر إبراهيم مدافع الفريق الذى أصيب بشد فى العضلة الخلفية برنامجه التأهيلى من أجل تجهيزه بشكل قوى قبل العودة للتدريبات الجماعية.