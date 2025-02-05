هبة عبد الغني تشيد بلجنة تحكيم مسابقة مهرجان المركز الكاثوليكي

شكرت الفنانة هبة عبد الغني لجنة تحكيم مسابقة مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته الثالثة والسبعين.

وقالت: "شكرًا جزيلا للجنة تحكيم مسابقة مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته الثالثة والسبعين، والتي تكونت من: رئيس اللجنة المخرج طارق العريان و أعضاء اللجنة الأعزاء: مدير التصوير د. أيمن أبو المكارم والفنان عمرو يوسف والفنانة دينا فؤاد والفنانة هبة عبد الغني والناقدة السينمائية ناهد صلاح والكاتب أحمد مراد والمايسترو شادي مؤنس والمونتيرة رانيا المنتصر بالله . كانت لجنة مبنية على الشفافية والنزاهة والاحترام المتبادل، وقضينا وقتاً ممتعاً في صُحبة مجموعة أفاضل. وشكراً جزيلا للعاملين معنا بالمركز الكاثوليكي للسينما على تضحياتهم والصورة المُشرّفة التي قدّموها عدسة الفنانين چورچ أديب وسامح داود".