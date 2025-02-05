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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل انتهاء المدة.. الموعد النهائي للتقديم في المدارس المصرية اليابانية 2025

المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية
محمد غالي

يبحث المواطنون عن كيفية التقديم وفرص العمل التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووحدة المدارس المصرية اليابانية، عن فتح باب التقديم و لالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية.

التقديم الإلكتروني للعام الدراسي 2026-2025

 وتغلق وحدة المدارس المصرية اليابانية التقديم قبل غلق باب التقديم للعام الدراسي المقبل يوم الخميس 6 فبراير 2025 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، مع التوقع بفتح باب التقديم للمرحلة الثانية من التسجيل قريبًا، بالإضافة إلى افتتاح فروع جديدة في المستقبل.

بدء التقديم الإلكتروني للعام الدراسي 2026-2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية بدءًا من الخميس 26 ديسمبر 2024، عبر الرابط الرسمي: [https://ejs4students.moe.gov.eg].  


سيكون التقديم إلكترونيًا للمرحلة الأولى "رياض الأطفال KG1"، مع إعلان شروط القبول عبر الموقع الرسمي.

وتضم المدارس هذا العام 58 مدرسة، وسيتم فتح باب التقديم لمستوى KG2 حتى الصف الثاني الابتدائي في بعض المدارس التي بها أماكن شاغرة، وفقًا للقواعد المعتمدة.

مميزات التعليم في المدارس المصرية اليابانية

- تطبيق نظام «توكاتسو» الياباني الذي يركز على تعزيز المهارات الشخصية مثل حل المشكلات والعمل الجماعي.
- تقديم تعليم عالي الجودة يجمع بين المناهج المصرية والأنشطة اليابانية.
- إعداد الطلاب أكاديميًا وشخصيًا لتبني قيم المسؤولية والانضباط.
- تدريس المنهج المصري الجديد باللغة الإنجليزية.
- توظيف معلمين مؤهلين ومدربين وفق أعلى المعايير.

الموعد النهائي للتقديم في المدارس المصرية اليابانية 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم للعمل في المدارس المصرية اليابانية بدءًا من الأحد 26 يناير 2025 ولمدة شهر عبر الرابط: [https://ejsadm.moe.gov.eg](https://ejsadm.moe.gov.eg).  
الوظائف المتاحة:  
-- معلم ابتدائي وإعدادي في مواد مختلفة مثل الرياضيات، العلوم، اللغة الإنجليزية، وغيرها
- معلم لذوي الاحتياجات الخاصة
- أخصائي نفسي واجتماعي
- أمين مكتبة ومعمل
- دعم فني وإشراف طلابي

- مدير مدرسة
- وكيل مدرسة
- معلم رياض أطفال
 

شروط التقديم للوظائف

- إثبات إجادة اللغة الإنجليزية للوظائف الإدارية والعلمية.
- التقديم مرة واحدة فقط ولن يُسمح بإعادة التسجيل.
- اجتياز الاختبارات الإلكترونية والمقابلات الشخصية.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.
- ملء البيانات المطلوبة إلكترونيًا والإجابة على جميع الأسئلة.
- الالتزام بالفئة العمرية المحددة وسنوات الخبرة المطلوبة.

إجراءات التعاقد والتقييم

 - التعاقد وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مع تطبيق فترة اختبار مدتها 3 أشهر.
- التقييم المستمر طوال مدة التعاقد، ومن لا يحقق المستوى المطلوب سيتم إنهاء تعاقده.

- يتم الاختيار بناءً على التقييم الأعلى في الاختبارات الإلكترونية.
- إخطار المقبولين عبر البريد الإلكتروني لإجراء المقابلات الشخصية.

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